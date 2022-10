Google desacelera crescimento para 6% ao ano e desaponta investidores no 3º trimestre de 2022

O Google, controlado pela Alphabet, desapontou investidores nesta terça-feira, 25, ao apresentar balanço financeiro referente ao terceiro trimestre deste ano, terminado em setembro. Após apresentar o documento, as ações da gigante da tecnologia recuaram a quase 6% após o pregão da Bolsa americana, por volta das 17h15 do horário de Brasília.

Os números apontam para uma desaceleração no Google, que registrou crescimento de 6% na comparação com o mesmo trimestre de 2021 — nesse ano, a gigante da tecnologia havia saltado 41% em faturamento. Segundo o canal de televisão CNBC, trata-se do menor crescimento no Google desde 2013.

No total, o Google apresentou receita de US$ 69,1 bilhões no trimestre, ante US$ 65,1 bilhões registrados entre julho e setembro de 2021. Para este ano, analistas esperavam que a cifra fosse de US$ 70,6 bilhões. Já o lucro líquido encolheu de US$ 18,9 bilhões para US$ 13,9 bilhões neste ano.

“Estamos afiando nosso foco em um leque limpo de produtos e de prioridades de negócios”, declarou no documento o presidente executivo do Alphabet e Google, Sundar Pichai. “Estamos focados em investir responsavelmente no longo prazo e em ser responsivos ao ambiente econômico”.

No mercado de anúncios, principal negócio do Google, a plataforma de vídeos YouTube registrou encolhimento na comparação anual, totalizando US$ 7,07 bilhões, abaixo dos US$ 7,21 bilhões apresentados em 2021.

Ainda, o buscador da empresa (que inclui também Mapas e outros serviços) adicionou US$ 39,5 bilhões em faturamento, ante US$ 37,9 bilhões dos mesmos três meses de 2021. Esse é o setor que mais traz retorno à firma, conhecida pela barra de pesquisa.

No total, os serviços do Google somaram US$ 61,3 bilhões em receita entre julho e setembro. Em 2021, a cifra foi de US$ 59,8 bilhões.

Segundo o balanço, o número de empregados do Google subiu para 180 mil pessoas no mundo — no ano passado, eram 150 mil. O crescimento acontece em meio a demissões planejadas e congelamento de contratações na companhia.

Outras apostas do Google aumentam prejuízo

Além dos serviços que envolvem o mercado de anúncios, principal negócio do Google, a Alphabet anunciou que o serviço de nuvens da companhia, batizado de Google Cloud, registrou US$ 6,9 bilhões em faturamento, crescimento ante US$ 5 bilhões do ano anterior.

A operação do Google Cloud, porém, ficou mais cara: chegou a US$ 699 milhões, alta em relação aos US$ 644 milhões do ano anterior.

Já o segmento de “Outras apostas”, que incluem a empresa Waymo (de carros autônomos), viram subir a receita de US$ 182 milhões para US$ 209 milhões entre o terceiro trimestre de 2021 para 2022. As perdas operacionais cresceram também: US$ 1,01 bilhão para US$ 1,61 bilhão.