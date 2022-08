Grupo holandês Prosus compra controle do iFood em negócio de até R$ 9,4 bi

A holandesa Prosus, subsidiária de investimentos internacionais do grupo Naspers, anunciou nesta sexta, 19, a compra da participação da Just Eat Takeaway no iFood. Pelos 33,3% da gigante europeia, a Prosus desembolsará € 1,5 bilhão (R$ 7,8 bilhões) em dinheiro - além disso, um adicional de € 300 milhões (R$ 1,6 bilhão) por performance do iFood nos próximos 12 meses também está previsto no acordo. Assim, o iFood passa a ser avaliado em cerca de € 5,4 bilhões (R$ 27,3 bilhões).

Com a compra, o controle do iFood passa integralmente para a brasileira Movile, até então dona da maior fatia do iFood. Desde 2008, a Prosus é a principal investidora da Movile - no ano passado, por exemplo, os holandeses colocaram R$ 1 bilhão na Movile para turbinar o desenvolvimento de apps como iFood, Sympla, Zoop e Afterverse.

“Em um ambiente cada vez mais competitivo, o investimento da Movile reforça que seguimos no caminho certo e que estamos fazendo a diferença como empresa brasileira de tecnologia referência em delivery online na global e em impacto no ecossistema”, disse em nota Fabricio Bloisi, CEO do iFood e fundador da Movile.

“O setor de delivery de comida no Brasil cresceu de forma significativa nos últimos quatro anos. Há uma oportunidade importante para expansão tanto no delivery de comida de restaurantes quanto nas entregas de compras de mercado e entregas rápidas”, afirma em comunicado Larry Illg, CEO da Prosus.

Fundado em 2011 pelo empresário Felipe Fioravante, o iFood foi comprado pela Movile em 2013 pela Movile (que nasceu no início dos anos 2000 como uma empresa de mensagem de texto criada por dois recém-formados da Universidade de Campinas, Fabrício Bloisi e Fábio Póvoa). Posteriormente, a Movile acabou vendendo participação no iFood, retomada agora por meio do investimento da Prosus.

