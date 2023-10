Instagram testa aba de conteúdos apenas para assinantes do app

O Instagram está testando um novo recurso para que usuários assinantes possam visualizar publicações feitas por outros assinantes do Meta Verified. A novidade foi revelada na segunda-feira, 23, pelo diretor da rede social, Adam Mosseri, que contou em seu canal de transmissão que o app vai explorar “um novo controle para as pessoas e uma forma de empresas e criadores serem descobertos”.

Essa nova aba separada poderá ser acessada pelo feed, clicando no logotipo do app e selecionando a opção Meta Verified. Até o momento há apenas duas opções nesse menu: Seguindo e Favoritos. A aba só vai aparecer aos usuários pagantes da assinatura, que custa R$ 45 mensais se for adquirido pela web e R$ 55 mensais se comprada pelo aplicativo.

Instagram vem estudando adicionar aba apenas para assinantes do Meta Verified Foto: Thomas White/Reuters

O Meta Verified foi lançado em junho deste ano e surgiu com o objetivo de oferecer o famoso selinho azul de verificação aos usuários, além de outras ferramentas como melhor suporte ao cliente e proteção contra falsificação de identidade. A assinatura oferece esses recursos não apenas para os usuários do Instagram, mas também para as demais redes sociais da Meta, como o Facebook.

A assinatura foi anunciada pouco tempo depois de Elon Musk introduzir a verificação paga ao X (ex-Twitter), que não apenas oferecia o selo de verificação como também oferecia prioridade para suas postagens aparecerem no feed dos outros usuários e em suas pesquisas.

Apesar da iniciativa da Meta estar gerando altas expectativas para a empresa, quando Musk anunciou o pacote Premium a novidade não foi bem recebida pelo público e prejudicou a perfomance e o engajamento da plataforma.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani