iPhone ganha atualização que pode melhorar bateria do celular; veja como instalar

A Apple lançou a tão aguardada atualização iOS 17.2.1 para os usuários de iPhone na última terça-feira, 19, com a promessa de melhorias na vida útil da bateria. Oficialmente, no entanto, a Apple não afirma que a nova versão trata dessas melhorias, visto que a empresa se limita a mencionar que há apenas “correções de bugs importantes”, sem oferecer detalhes específicos sobre as mudanças implementadas.

Logo após o lançamento do iOS 17, em setembro, usuários que instalaram o sistema perceberam alguns problemas no desempenho nos celulares da Apple, incluindo o iPhones 15, de última geração. O sistema operacional passou a ser duramente criticado por estar superaquecendo os dispositivos, o que prejudica não apenas a experiência de uso, mas a vida útil da bateria.

A Apple não diz que a nova atualização vai melhorar a bateria, mas, no texto de descrição da atualização destinado aos usuários na China e no Japão, a empresa diz que “Esta atualização resolve um problema em que a bateria pode descarregar rapidamente sob certas condições”. A tradução automática do texto destaca a discrepância, intensificando as incertezas sobre os efeitos reais da atualização. A Apple não se pronunciou sobre a situação.

Após o lançamento do iOS 17.2.1, a Apple está em fase de testes beta para o iOS 17.3, programado para janeiro ou fevereiro. A próxima atualização traz consigo a “Proteção de dispositivos roubados”, uma nova opção de segurança, e reintroduz as listas de reprodução colaborativas do Apple Music, inicialmente planejadas para serem lançadas com o iOS 17.2 na semana passada.

Como instalar o novo iOS 17.2.1?

Para instalar a nova atualização de software da Apple no iPhone, vá no app Ajustes, role a tela até encontrar a aba Geral e, em seguida, vá em Atualização de software.

Nessa nova aba, é possível ver se seu smartphone está atualizado ou se há novas atualizações para instalar. Quando aparecer a opção de baixar o iOS 17.2.1, clique em Instalar e aguarde até que o download esteja completo.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani