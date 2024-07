Mark Zuckerberg não liga para diploma ao contratar na Meta; saiba o que importa para ele

Da mesma forma, o CEO da Apple, Tim Cook, disse que há uma “incompatibilidade entre as habilidades que estão saindo das faculdades e as habilidades que acreditamos precisar no futuro”.

É por isso que ele disse que os aspirantes a programadores, em particular, não precisam de um diploma para serem bem-sucedidos na reunião do Conselho Consultivo de Políticas da Força de Trabalho Americana.

O principal executivo da Cisco no Reino Unido, David Meads, abandonou a escola aos 16 anos de idade. Assim como Zuckerberg, ele disse à Fortune que “atitude e aptidão são mais importantes do que as letras que você tem depois do seu nome ou as qualificações que você tem em uma folha”.