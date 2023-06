Mercedes-Benz anuncia comando de voz com ChatGPT em seus carros

A Mercedes-Benz anunciou na quinta-feira, 15, uma parceria com a Microsoft para implementar a tecnologia do ChatGPT em seus carros nos Estados Unidos. O objetivo é melhorar as capacidades do controle de voz dos automóveis. A inteligência artificial (IA), promete conversar com o usuário de forma eficiente e natural.

Mercedes-Benz anunciou uma parceria com a Microsoft para implementar a tecnologia do ChatGPT nos carros da marca Foto: Felipe Rau/Estadão

Atualmente, os veículos Mercedes já possuem recursos de comando de voz, permitindo que os motoristas usem frases comuns como “Ei, Mercedes”, seguida de comandos que permitem ajustar a temperatura dentro do veículo ou fazer uma ligação. De acordo com a Microsoft, o ChatGPT tornaria esses comandos de voz mais naturais, além de poder habilitar funções adicionais.

A Microsoft informou que o sistema será capaz de lembrar o contexto do que está sendo discutido e dialogar com o motorista ou com os passageiros do veículo.

O ChatGPT nos veículos também possibilita responder a perguntas mais amplas e até pedidos, incluindo aqueles que podem não estar relacionados com o carro ou o condutor. O sistema também irá interagir com outros aplicativos, como fazer reservas em restaurantes ou comprar ingressos de cinema, de acordo com a Microsoft.

Modelos

Os proprietários de Mercedes nos Estados Unidos com o sistema de “infotainment” MBUX poderão testar a nova função do sistema ChatGPT a partir de 16 de junho usando o comando de voz “Ei Mercedes, quero entrar no programa beta”.

A Mercedes informou que todos os veículos com MBUX das séries de modelos A 238, C 118, C 167, C 238, C 253, C 254, C 257, H 247, N 293, R 232, S 213, V 167, V 177, V 295, V 297, W 206, W 213, WV 223, X 167, X 243, X 247, X 253, X 254, X 294, X 296, Z 223 e Z 296 terão a nova atualização no sistema.