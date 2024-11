Microsoft lança ‘agentes de IA autônomos’, que podem tomar decisões sozinhos; entenda

Segundo a Microsoft, esses agentes de IA podem operar sem parar e realizar revisões e aprovações para empresas, por exemplo. Isso levaria a tecnologia a uma nova era das IAs, já que é possível perceber uma certa limitação de chatbots populares, como o ChatGPT, da OpenAI e o próprio Copilot.

Os novos agentes de IA da empresa ganharão mais autonomia e poderão realizar funções dentro do sistema da Microsoft, como organizar tarefas repetitivas, resumir textos, transcrever e organizar conteúdos de reuniões do Teams e auxiliar o usuário no uso do Excel, por exemplo.