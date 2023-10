Musk manda X, ex-Twitter, parar de mostrar links em publicações da rede social

Depois de confirmar que publicações com links teriam menor alcance no X, ex-Twitter, Elon Musk tirou de vez a visualização das URLs na rede social. Desde a quarta-feira, 4, os conteúdos que possuem link de redirecionamento para sites e portais fora da plataforma são ilustrados apenas por fotos, com o endereço da web “escondido” na imagem.

As publicações também não mostram mais um título ou prévia de conteúdo escrito relacionado ao link. Assim, quando um usuário posta apenas uma URL, somente a imagem anexada ao endereço pode ser visualizada.

Ainda é possível clicar na foto para ser redirecionado para o link externo, mas a ideia de Musk é que esse movimento fique menos intuitivo — ou seja completamente desencorajado na rede social. Na última terça-feira, 3, o bilionário afirmou que a preferência de visualização sempre será dos conteúdos que não possuem nenhum tipo de link que levem para fora da plataforma. A informação foi divulgada por Musk em um comentário na própria rede social.

Musk comentou em um tuíte sobre a queda de audiência vinda diretamente de links publicados no Twitter e em redes sociais da Meta, como Instagram e Facebook. A medida tende a prejudicar sites de notícias, produtores de conteúdo de outras redes sociais e a divulgação de serviços que não estão na plataforma.

“Interessante. Nosso algoritmo tenta otimizar o tempo gasto no X, portanto, os links não recebem tanta atenção, porque há menos tempo gasto se as pessoas clicarem fora. O melhor a fazer é publicar conteúdo longo nessa plataforma”, afirmou Musk.

Em agosto, Musk também respondeu uma mensagem na rede social sobre uma possível mudança na forma como links externos aparecem na plataforma. Segundo ele, a alteração era um pedido pessoal e seria uma forma de melhorar a estética das publicações.