‘Não demita um Steve Jobs’: Ex-CEO do Google defende Sam Altman, da OpenAI

Após o caos envolvendo a OpenAI, com a demissão e o retorno do CEO Sam Altman na mesma semana, o ex-presidente do Google, Eric Schmidt, elogiou o executivo o comparando a Steve Jobs, da Apple, na terça-feira, 22, durante uma reunião no evento Axios AI+ Summit, nos EUA.

A comparação foi feita após o cofundador da Axios, Mike Allen, pedir sua opinião sobre a situação envolvendo a empresa pioneira de inteligência artificial (IA). “Não demita um Steve Jobs”, disse Schmidt, “Aqui está um cara, um jovem que trabalhou muito, muito duro para construir esta indústria”. Steve Jobs teve uma trajetória parecida com a de Altman na Apple, ele também foi demitido do cargo de CEO e depois retornou a empresa - ainda que isso tenha ocorrido com 12 anos de diferença.

Eric Schmidt compara Sam Altman com Steve Jobs Foto: Reuters/Lucy Nicholson

Esta não é a primeira vez que Schmidt elogia Altman, que atualmente é apoiado pela principal rival do Google, a Microsoft. Schmidt já havia se manifestado em sua conta oficial do X (ex-Twitter) dizendo que “Sam Altman é um herói para mim. Ele construiu uma empresa do nada a US$ 90 bilhões em valor e mudou nosso mundo coletivo para sempre”.

Sam Altman foi demitido da OpenAI no dia 17 de novembro, quando a executiva Mira Murati foi anunciada como nova CEO. Porém, poucos dias depois, em 21 de novembro, Altman foi readmitido ao cargo. Especula-se que o motivo da demissão teria sido por diferenças do modelo de liderança entre Altman e o conselho da empresa.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani