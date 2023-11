Entenda a crise na OpenAI, que expulsou e readmitiu o CEO Sam Altman em cinco dias

Os últimos cincos foram intensamente caóticos na OpenAI, startup de inteligência artificial que desenvolveu o ChatGPT e DALL-E 3. Uma série de reviravoltas via a empresa de tecnologia mais influente de 2023 expulsar o seu CEO e, poucos dias depois, readmiti-lo, ao mesmo tempo que o seu conselho de diretores foi totalmente modificado.

Na noite de terça 21, Altman, nome mais influente do Vale do Silício em 2023, foi reintegrado como CEO, revertendo com sucesso sua destituição pelo conselho da empresa na semana passada, após uma campanha realizada por aliados, funcionários e investidores, informou a OpenAI. O conselho deve ser modificado sem vários membros que se opuseram a Altman.

Tudo isso começou na na sexta-feira passada, 17, quando a companhia anunciou a demissão do presidente executivo e fundador, Sam Altman. A decisão chocou o mundo da tecnologia não só pela demissão abrupta em si, mas por Altman ter se tornado um dos rostos mais conhecidos do Vale do Silício no que se refere à inteligência artificial (IA). Relembre o vai e volta na companhia.

Como foi a expulsão de Sam Altman

Durante o final de semana, após protestos de funcionários e da indústria de tecnologia, a OpenAI considerou readmitir Altman, que exigia que o conselho de diretores da companhia (responsável por demiti-lo na sexta-feira) abandonasse o cargo. As negociações falharam.

Em cinco dias, Sam Altman foi expulso e reintegrado à OpenAI Foto: Patrick Semansky/AP Photo

Pouco depois, na noite de domingo, a Microsoft, na figura de Satya Nadella, anunciou a contratação de Sam Altman como o novo presidente executivo de uma subsidiária de inteligência artificial dentro da própria empresa. Junto com ele, haveria espaço para admitir todos os 700 funcionários da OpenAI, se assim quisessem os trabalhadores.

Continua após a publicidade

Na manhã da segunda-feira, 20, quase 700 funcionários da OpenAI ameaçaram, em carta aberta, abandonar a startup e se juntar à Microsoft, se o conselho continuasse em seu cargo. Se saírem, a companhia perde quase a totalidade do seu pessoal de uma só vez.

A equipe de liderança da OpenAI tem feito um trabalho incrível durante esse período que ficará nos livros de História. Estou incrivelmente orgulhoso deles Sam Altman, em postagem no X após ser demitido

Ainda, informações do site Verge publicadas na noite de segunda-feira, 20, afirmam que Altman ainda tinha desistido da OpenAI e que o fundador pretendia recuperar a empresa. A condição é que o conselho fosse demitido, o que acabou ocorrendo.

“A equipe de liderança da OpenAI, especialmente Mira, Brad e Jason, mas, na verdade, todos eles, têm feito um trabalho incrível durante esse período que ficará nos livros de História. Estou incrivelmente orgulhoso deles”, escreveu Altman no X.

Por que Sam Altman foi demitido da OpenAI?

Na tarde de sexta-feira, a OpenAI anunciou a destituição do fundador e então presidente executivo da companhia, Sam Altman. A notícia pegou todos de surpresa e, mais ainda, a declaração dada pela empresa para justificar a demissão:

“O conselho (da OpenAI) não tem confiança na habilidade de Sam Altman de continuar liderando”, disse a startup em comunicado. “Agradecemos as muitas contribuições de Altman para a fundação e crescimento da OpenAI”.

Continua após a publicidade

Segundo a startup, o motivo da saída de Altman ocorreu porque o CEO não era “consistentemente claro em suas comunicações com o conselho, minando suas responsabilidades”.

Qual foi o real motivo da demissão de Sam Altman da OpenAI?

Nos bastidores, porém, especula-se que dois motivos levaram à expulsão de Altman: discordâncias sobre o braço de negócio da organização e medo dos avanços acelerados da inteligência artificial.

Segundo reportagem do New York Times, o CEO buscava com frequência mais fontes de financiamento para continuar a expansão da OpenAI, que, ao contrário de outras companhias, é uma organização sem fins lucrativos criada para promover os avanços da inteligência artificial de maneira responsável e ética. Em 2018, a entidade criou um braço lucrativo para desenvolver sua tecnologia para o grande público, respeitando uma série de normas de governança que limitassem seu crescimento — era essa a divisão comandada por Altman até semana passada.

O outro motivo tem a ver com os movimentos Racionalista e Altruísta Eficaz, comunidade de pensadores que acredita que, em um futuro próximo, a inteligência artificial vai dominar a Humanidade e que, por isso, seus avanços precisam ser desacelerados ou até mesmo interrompidos. Segundo o jornal New York Times, diversos funcionários da OpenAI estão ligados a essa comunidade.

No último ano, Sam Altman declarou diversas vezes em entrevistas e conferências que a OpenAI procura uma maneira responsável de desenvolver a inteligência artificial geral (AGI, na sigla em inglês), uma tecnologia que seria capaz de realizar as mesmas tarefas que um cérebro humano.

Quem assumiu a OpenAI após Sam Altman?

Continua após a publicidade

Desde a saída de Altman, duas pessoas assumiram a companhia.

Na sexta-feira, o nome anunciado interinamente pela OpenAI foi Mira Murati, então chefe de tecnologia (CTO, na sigla em inglês) da firma. No mundo das startups, esse posto costuma ser o segundo mais importante na hierarquia da empresa. Saiba mais quem é Mira Murati.

No domingo 19, quem assumiu o posto de CEO da OpenAI foi o fundador da plataforma de streaming Twitch, Emmet Shear, fundador da Twitch sem experiência em IA. Na segunda-feira, como primeira decisão no cargo, o executivo declarou que vai abrir uma investigação interna para averiguar a saída de Sam Altman.

Como foi a reação do mundo?

A saída de Sam Altman chocou o mundo da tecnologia.

A primeira reação veio de Greg Brockman, fundador e ex-presidente do conselho da OpenAI. Ao saber da demissão do colega, o executivo publicou uma nota informando que estava se demitindo da startup. Assim como Altman, Brockman é visto como um nome fundamental dentro da startup.

Além disso, o ex-presidente do Google, Eric Schmidt, manifestou apoio a Altman: “Sam Altman é um herói para mim. Ele construiu uma empresa do nada a US$ 90 bilhões em valor e mudou nosso mundo coletivo para sempre”, escreveu no X. “Mal posso esperar para ver o que ele fará em seguida. Eu e bilhões de pessoas nos beneficiaremos de seu trabalho futuro - será simplesmente incrível.”

Continua após a publicidade

Por que a Microsoft se meteu na história?

Como parceira e investidora da OpenAI, a Microsoft é parte diretamente interessada nos rumos da empresa e de seu principal nome no mercado — o cofundador Sam Altman. A gigante de software tem aumentado seus investimentos na empresa desde que anunciou um aporte que pode chegar a US$ 10 bilhões, em janeiro desde ano. No total, a empresa do Windows já investiu US$ 13 bilhões na OpenAI.

A empresa também usa as IAs da OpenAI em vários produtos populares, como o pacote de ferramentas Microsoft 365 (que contém aplicativos como o Word e o Excel). Além disso, a Microsoft repaginou seu site de pesquisas, o Bing, com a IA do ChatGPT, permitindo que o buscador pudesse gerar respostas a partir de conteúdos na internet, além de criar imagens e textos com a ajuda do GPT-4.

Após a demissão de Altman, a Microsoft agiu com um movimento ainda mais incisivo sobre sua parceria com a OpenAI: Satya Nadella, presidente da gigante de tecnologia, anunciou a contratação do ex-CEO para liderar uma nova divisão de pesquisa em IA.

Pelo X, Altman afirmou que, junto com Nadella, quer garantir que a OpenAI continue a receber recursos e operando para atender seus clientes e parceiros. De acordo com o empresário, a “parceria entre OpenAI e Microsoft permite que isso seja viável”. Na noite de segunda, Nadella deu uma entrevista sobre o caso e reafirmou não saber o que motivou a demissão de Altman.

Quem foi o responsável pela demissão?

Embora as informações sobre se a decisão partiu de uma ou mais pessoas sejam ainda confusas, funcionários acreditam que todo o conselho da OpenAI pode ser responsabilizado pela demissão de Altman.

Continua após a publicidade

O empresário e cofundador Ilya Sutskever foi apontado como uma das principais peças da diretoria a tomar parte na decisão. No entanto, o executivo, um dos principais pesquisadores na história da IA, parece ter mudado de ideia desde então.

Em sua conta no X, Sutskever chegou a afirmar que se arrependia de sua participação nas decisões tomadas pelo conselho da companhia. Altman respondeu a publicação com corações.

Por que esse assunto é importante?

Em menos de um ano, a OpenAI tornou-se uma das startups mais importantes do mundo. Isso aconteceu graças ao lançamento do ChatGPT, de novembro de 2022, que marcou uma nova era para a inteligência artificial no mundo.

Além disso, investimentos bilionários na startup podem levantar a avaliação de mercado para mais de US$ 90 bilhões, tornando a OpenAI a terceira empresa mais valiosa do mundo não-listada em Bolsa — atrás da ByteDance (dona do TikTok) e SpaceX.

Eventual fracasso da OpenAI em continuar no mercado poderia significar o respiro para muitas das grandes companhias de tecnologia, como Google, Amazon e Meta. Nos últimos meses, serviços dessas empresas replicaram novidades já vistas no ChatGPT, provando a influência da OpenAI e de Altman ao promover inovações no campo da inteligência artificial.

Além disso, fracasso da OpenAI pode impulsionar outras empresas do setor, como a rival Anthropic, fundada por ex-OpenAI em 2021.