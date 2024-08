Nvidia tem salto de 122% na receita em sinal positivo para o ‘boom’ da IA

Nos últimos meses, Wall Street e o Vale do Silício começaram a questionar se a inteligência artificial (IA) generativa poderia produzir benefícios suficientes para justificar seus custos surpreendentes. Mas a fabricante de chips Nvidia mostrou nesta quarta-feira, 28, que o entusiasmo pela IA ainda está em alta. A empresa, um termômetro para os gastos com IA, superou as expectativas de Wall Street em mais um trimestre, informando que suas vendas e lucros mais que dobraram durante os três meses encerrados em julho. A empresa também projetou que as vendas no trimestre atual aumentariam 80% em relação ao ano anterior, superando as estimativas anteriores.

PUBLICIDADE A receita foi de US$ 30,04 bilhões no trimestre, um aumento de 122%, superando a estimativa de US$ 28 bilhões feita em maio. O lucro líquido aumentou 174%, chegando a US$ 16,95 bilhões, eclipsando os lucros trimestrais mais recentes da Meta e da Amazon. As ações da empresa, que tem sido das mais quentes do mercado, caíram até 4% nas negociações após o expediente, já que alguns investidores esperavam uma projeção de receita ainda maior para o trimestre atual.

O executivo-chefe da Nvidia, Jensen Huang, apostou que os semicondutores conhecidos como GPUs tornariam os sistemas de IA possíveis anos antes de outras grandes empresas de chips Foto: Jim Wilson/NYT

A empresa disse que gastaria mais US$ 50 bilhões na recompra de suas próprias ações. No trimestre encerrado em julho, ela gastou US$ 15,4 bilhões em recompra de ações e dividendos.

Os resultados mostram como a Nvidia continua a dominar o mercado de chips de IA, mesmo enfrentando uma concorrência crescente e expectativas surpreendentes. Anos antes de outras grandes empresas de chips, o executivo-chefe da Nvidia, Jensen Huang, apostou que os semicondutores conhecidos como unidades de processamento gráfico, ou GPUs, tornariam os sistemas de IA possíveis. Nos anos seguintes, ele criou a empresa para dominar o mercado.

A Nvidia agora fornece mais de 90% dos chips essenciais para a construção da IA. Ela está faturando com as vendas enquanto empresas maiores, como Microsoft, Meta, Amazon e Alphabet, a empresa controladora do Google, investem mais de US$ 50 bilhões na construção de centros de dados de IA para dar suporte a empreendimentos tão variados quanto chatbots como o ChatGPT e empresas farmacêuticas que usam a tecnologia para desenvolver novos medicamentos.

A Nvidia está na vanguarda do que se espera que seja US$ 1 trilhão em gastos com data centers e custos de energia para apoiar a IA, de acordo com analistas.

Publicidade

Wall Street recompensou a presciência de Huang. O valor da Nvidia triplicou no último ano, passando de US$ 1 trilhão para mais de US$ 3 trilhões, o que a torna uma das três empresas de tecnologia mais valiosas do mundo, juntamente com a Microsoft e a Apple. Mas a incerteza sobre a sustentabilidade da expansão da IA tornou o preço de suas ações mais imprevisível do que o de seus pares.

Os clientes querem mais de seus chips do que a Nvidia pode produzir. A dinâmica levantou preocupações com as autoridades governamentais sobre o poder da empresa de determinar como sua tecnologia escassa, mas essencial, está sendo alocada. O Departamento de Justiça, a União Europeia, a Grã-Bretanha e a China começaram a investigar as práticas de vendas da empresa.

A Nvidia também está enfrentando preocupações de que seus chips sejam essenciais para a segurança nacional. As autoridades de Washington, nos EUA, temem que os chips possam ser usados para ajudar a China a assumir a liderança no desenvolvimento de IA.

Há dois anos, o Departamento de Comércio dos EUA proibiu o envio de chips avançados para a China, forçando a Nvidia a criar um chip menos potente para o mercado chinês. Agora, a Huawei, uma das maiores empresas de tecnologia da China, está começando a fabricar seus próprios chips de IA que rivalizam com o desempenho dos produtos da Nvidia, segundo analistas.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A concorrência também está aumentando. Nos Estados Unidos, a AMD, a Intel e empresas menores, como a Cerebras, uma startup do Vale do Silício, estão lançando chips mais potentes. E clientes como a Microsoft e a Amazon estão desenvolvendo chips personalizados que podem diminuir sua dependência da Nvidia. A cada trimestre que passa, todos fecham o punho com mais força e se perguntam: “Por quanto tempo isso pode continuar?”, disse Timothy Arcuri, analista sênior de semicondutores do UBS. “O debate não é sobre o fato de os números de vendas serem bons, mas sobre o quadro geral, ou seja, se o próximo ano será o auge e se a música vai parar. Acho que a música vai continuar por um tempo”. A maior dúvida que paira sobre a Nvidia é por quanto tempo seus clientes vão querer mais de seus chips do que ela pode produzir. Em maio, Huang disse que a empresa não teria suprimento suficiente para atender à demanda dos clientes até “bem no próximo ano”.

Publicidade

Este mês, as ações da Nvidia caíram mais de 10% após relatos de que a empresa atrasaria as remessas de seu mais novo chip de inteligência artificial. A empresa disse em um comunicado que a produção do chip, chamado Blackwell, estava no caminho certo para o final deste ano.

Em um comunicado, Huang disse que as amostras do Blackwell estavam sendo enviadas aos clientes e que a demanda era grande.

Com o aumento da pressão sobre a Nvidia, Huang tem se esforçado para reforçar seus negócios e competir com seus clientes. No ano passado, a empresa desenvolveu seu próprio produto de computação em nuvem, o DGX Cloud, que cobra dos clientes US$ 37 mil por mês para ter acesso e controlar um de seus supercomputadores.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.