‘O escritório inteiro cheirava a vômito’: mais de 100 pessoas adoecem em sede do TikTok em Cingapura

Um incidente de intoxicação alimentar em massa afetou mais de 100 pessoas na sede da ByteDance, a empresa proprietária do TikTok, em Cingapura. A agência alimentar do país suspendeu as operações de dois fornecedores que podem estar envolvidos.

Pouco depois das três horas da tarde de terça-feira, 30, a Força de Defesa Civil de Cingapura informou aos meios de comunicação locais de que tinha recebido várias chamadas telefónicas de One Raffles Quay, onde está sediada a ByteDance.

ByteDance tem escritórios em Singapura, Na China e nos Estados Unidos Foto: tang90246/adobe.stock

PUBLICIDADE Ao todo, 17 ambulâncias foram mobilizadas, bem como vários caminhões de bombeiros e um veículo de contaminação em massa. Até ao final do dia, pelo menos 60 pessoas declararam ter adoecido com sintomas de gastroenterite, tendo 57 procurado tratamento médico em hospitais. A ByteDance não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Fortune, mas em e-mail enviado à CNBC, a empresa disse que estava investigando o incidente e trabalhando com as autoridades competentes.

O e-mail acrescentava que a ByteDance tinha “tomado medidas imediatas para apoiar todos os funcionários afetados, incluindo a colaboração com os serviços de emergência para prestar assistência”.

Um funcionário entrevistado pela Central News Asia disse que vários dos seus colegas começaram a sentir náuseas depois de almoçarem no buffet servido no 26º andar da sede da Bytedance.

“Os banheiros estavam todos cheios e havia pessoas deitadas no chão. Todo o escritório cheirava a vômito”, afirmaram.

Na quarta-feira, 31, o número de casos de doença registrados subiu para 130, e a Agência de Alimentos de Singapura divulgou um comunicado conjunto com o Ministério da Saúde dizendo que havia suspendido indefinidamente os serviços de alimentação de dois vendedores - Yun Hai Yao e Pu Tien Services. Ambas as empresas fornecem refeições em regime de buffet no 26º andar, de acordo com funcionários que falaram com a Central News Asia.

Após a declaração conjunta das agências governamentais, a Pu Tien disse à Central News Asia que a sua comida não era responsável pelas doenças, mas a Yun Hai Yao disse a um jornal diário chinês local que estava trabalhando com os fornecedores e as autoridades governamentais para resolver a questão.

Ainda na semana passada, mais de 160 funcionários da academia da força de defesa civil adoeceram devido a uma intoxicação alimentar no seu campus nos arredores da cidade.

O TikTok foi alvo de críticas por parte dos reguladores americanos devido à possibilidade do governo chinês acessar informações dos usuários. O aplicativo não está disponível na China e a plataforma divide sua sede entre Los Angeles (EUA) e Cingapura, de acordo com o seu site; no entanto, a sede principal da ByteDance é em Pequim (China).

