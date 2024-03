Amigos e rivais: veja o que Elon Musk e Sam Altman já disseram um sobre o outro

THE NEW YORK TIMES - Há uma década, Elon Musk e Sam Altman se uniram para compartilhar a preocupação com os perigos da inteligência artificial (IA). Isso os levou, em 2015, a criar a OpenAI, um laboratório de inteligência artificial sem fins lucrativos que tinha o objetivo de beneficiar a humanidade.

No processo, Musk alega quebra de contrato, quebra de dever fiduciário e práticas comerciais injustas. O bilionário também pede que seja criada uma liminar para impedir que qualquer pessoa, inclusive a Microsoft, tenha benefícios próprios com a tecnologia da OpenAI.

Veja a seguir o que Musk e Altman disseram um sobre o outro ao longo dos anos e o que afirmaram em conjunto.

Elon Musk (dir.) abriu um processo contra a OpenAI, de Sam Altman (esq.), na última semana; bilionário foi cofundador da startup Foto: Fabrice Coffrini e Andreas Solaro/AFP

O que Musk disse sobre Altman

Post no X, em novembro:

“O que importa é ter diretores que entendam profundamente de IA e que enfrentem Sam. A civilização humana está em jogo aqui”.

No DealBook Summit do The New York Times , em novembro:

“Tenho sentimentos contraditórios em relação a Sam. O anel do poder pode corromper e ele tem o anel do poder. Portanto, não sei”.

“Estou bastante preocupado com o fato de haver algum elemento perigoso de IA que eles (OpenAI) criaram.”

Na ação judicial desta semana:

“O Sr. Altman fez com que a OpenAI se afastasse radicalmente de sua missão original e da prática histórica de disponibilizar sua tecnologia e conhecimento ao público.”

O que Altman disse sobre Musk

Em uma entrevista à Vanity Fair, em dezembro de 2015:

“Eu realmente confio nele, o que é obviamente importante para todos os envolvidos.”

Em uma publicação pessoal no blog , em janeiro de 2019:

“Lembro-me de quando Elon Musk me levou em um tour pela fábrica da SpaceX há muitos anos. Ele falou detalhadamente sobre a fabricação de cada parte do foguete, mas o que ficou na memória foi a expressão de certeza absoluta em seu rosto quando falou sobre o envio de grandes foguetes para Marte. Saí de lá pensando: ‘então essa é a referência de como é a convicção’.”

Em um tweet, em maio de 2019:

“É nojento ver tantos torcendo contra a Tesla. Seja a pessoa que está do lado do clima e da inovação, e não a pessoa que espera ganhar dinheiro com ações. Além disso, historicamente, apostar contra Elon é um erro e o melhor produto geralmente vence”.

(Musk respondeu: “Obrigado, Sam!”)

No podcast ”On With Kara Swisher”, em março de 2023:

“Ele é um idiota, seja lá o que for que você queira dizer sobre ele - ele tem um estilo que eu gostaria de ter. Mas acho que ele realmente se importa e está muito estressado com o futuro da humanidade.”

No podcast ”In Good Company”, em setembro:

“Elon era definitivamente um ímã de talentos e de atenção, com certeza, e também tinha alguns superpoderes reais que foram muito úteis para nós naqueles primeiros dias, além de todas essas coisas.”

O que Musk e Altman disseram sobre a IA em apresentações conjuntas

Em uma conversa no New Establishment da Vanity Fair, em outubro de 2015:

Altman: “A visão feliz do futuro são os seres humanos e a IA em uma relação simbiótica. Uma IA distribuída que dá poder a muitos indivíduos e não uma IA única que governa tudo o que fazemos e que é um milhão de vezes mais inteligente do que qualquer outra entidade”.

Musk: “Concordo com o que Sam disse. Na verdade, já somos um associação coletiva de máquina humana, como um ciborgue gigante.”

Em uma entrevista que Altman conduziu com Musk, em setembro de 2016:

Altman: “Falando de problemas realmente importantes, o senhor tem falado abertamente sobre IA. Poderia falar sobre o que acha que é um futuro positivo para a IA e como chegaremos lá?”

Musk: “Acho que precisamos democratizar a tecnologia de IA, torná-la amplamente disponível e esse é o motivo pelo qual, obviamente, o senhor, eu e o restante da equipe criamos a OpenAI para ajudar a disseminar a tecnologia de IA, para que ela não fique concentrada nas mãos de poucos.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.