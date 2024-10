Por que Elon Musk está dando US$ 1 milhão por dia e como isso afeta as eleições americanas

Um dos casos de compra de votos mais recentes que ocorreram no País aconteceu em Ourilândia do Norte (PA). O vereador Irmão Edivaldo (MDB), foi preso em flagrante suspeito de compra de votos no dia da votação das eleições municipais. O parlamentar, que cumpre o terceiro mandato na Câmara Municipal e foi reeleito para mais quatro anos, chamou a atenção dos fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) e da Polícia Civil do Estado por entregar um óculos com câmera para que “seus eleitores” pudessem registrar o voto supostamente vendido.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, uma mesária suspeitou de eleitores que estavam entrando na cabine de votação com óculos praticamente idênticos. Ela acionou os fiscais e foi detectado que os óculos tinham uma microcâmera embutida e serviria para que eleitores comprovassem voto no candidato. O vereador vai responder por compra de votos e associação criminosa.