Como Elon Musk está fazendo de tudo para eleger Donald Trump

Nas últimas semanas da campanha presidencial, o homem mais rico do mundo se envolveu na eleição dos EUA de uma maneira sem paralelo na história moderna.

PUBLICIDADE Elon Musk, visto no fim de semana pulando de alegria ao lado do ex-presidente Donald Trump em um comício em Butler, Pensilvânia, agora está conversando com o candidato republicano várias vezes por semana. Ele efetivamente transferiu sua base de operações para a Pensilvânia, o local que ele disse recentemente a confidentes que acredita ser o ponto de apoio para a reeleição de Trump.

Ele promoveu incansavelmente a candidatura de Trump para seus 201 milhões de seguidores no X, a plataforma social anteriormente conhecida como Twitter, que ele comprou por US$ 44 bilhões e usou para disseminar teorias da conspiração sobre o Partido Democrata e insultar sua candidata, a vice-presidente Kamala Harris.

O empresário Elon Musk pula em um comício ao lado do ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump, em Butler, Pensilvânia Foto: Doug Mills/NYT

Acima de tudo, ele está dirigindo pessoalmente as ações de um super PAC que ele financiou com dezenas de milhões de dólares para fazer Trump ganhar, não apenas na Pensilvânia, mas em todo o país. [Os Super PACs são comitês que recebem doações de pessoas físicas e jurídicas, sem sujeição a qualquer limite, e podem gastar também sem qualquer limite, ao contrário dos PACs, os comitês de Ação Política, que são organizações de simpatizantes destinadas a levantar fundos para campanhas eleitorais para cargos federais com uma série de limitações]. Musk até propôs fazer um tour de ônibus de campanha pela Pensilvânia e bater de porta em porta, em parte para ver como seu dinheiro está sendo usado.

Em conjunto, surgiu uma imagem clara do plano de batalha de Musk, que direciona seus esforços para eleger Trump com a mesma energia frenética e exigências rigorosas que ele aperfeiçoou em suas empresas SpaceX, Tesla e X.

Já em fevereiro, Musk estava falando apocalipticamente, em particular, sobre o que ele considerava a necessidade crucial de derrotar o presidente Biden. Mas mesmo quando estava se reunindo com assessores em Austin, Texas, em abril, para planejar seu super PAC, Musk parecia considerar Trump apenas o menor de dois males. Na primavera, ele disse a amigos que não tinha certeza se queria endossar explicitamente Trump.

Atualmente, em conversas particulares, Musk é obsessivo, quase maníaco, com relação aos riscos da eleição e à necessidade de vitória de Trump. Ele elogia a coragem de Trump - ele o apoiou na noite da tentativa de assassinato em Butler - e fala sobre como ele é engraçado. Uma pessoa que conversou recentemente com Musk lembrou-se dele dizendo, sem qualquer indício de ironia, “Eu amo o Trump”.

O engajamento frenético de Musk reflete sua visão deste momento da história americana. No X, ele alertou em termos terríveis sobre os efeitos das políticas progressistas e da censura. Ele afirmou, sem base, que os democratas estão tentando encher o país de imigrantes sem documentos que os recompensariam com poder permanente, alertando que a corrida de 2024 poderia ser a última eleição livre nos Estados Unidos.

O senador J.D Vance conversa com Eric Trump, filho de Donald Trump, e o empresário Elon Musk, em Butler, Pensilvânia Foto: Doug Mills/NYT

Talvez seja impossível captar o valor financeiro de todo o apoio que Musk está dando a Trump. Isso se deve, em parte, ao seu papel no X, onde ele amplifica grande parte da mensagem do ex-presidente. Trump tem usado termos grandiosos - e não verificados - para descrever o que Musk está doando ao super PAC, dizendo a um conhecido que o valor é de US$ 500 milhões.

Mas amigos e colegas dizem que Musk está adotando a mesma estratégia que usou durante outras crises que considerou existenciais. Assim como Musk trabalhou até tarde da noite quando suas empresas estavam à beira da catástrofe, mexendo em projetos de foguetes na SpaceX, dormindo em um sofá na fábrica da Tesla ou fazendo cortes de pessoal no Twitter, Musk considerou este um momento de mãos à obra.

PUBLICIDADE E assim, da mesma forma que recrutou amigos, familiares e gente de confiança para o Twitter depois de comprar a empresa, Musk fez o mesmo no America PAC, que fundou para ajudar Trump. Mais recentemente, Musk adicionou Steve Davis, ex-engenheiro da SpaceX e chefe de sua empresa de túneis, ao grupo, com Davis reprisando o papel de ajudante que desempenhou após a aquisição do Twitter por Musk. Confinado em uma sala de guerra em Pittsburgh com uma equipe de advogados, profissionais de relações públicas, especialistas em prospecção e amigos de longa data, Musk está tentando aplicar estratégias e lições empresariais de seus negócios a uma missão política árdua, faltando apenas algumas semanas para o dia da eleição. Este artigo baseia-se em entrevistas com 17 pessoas familiarizadas com o pensamento e as operações de Musk à medida que o dia da eleição se aproxima. “Não tenho certeza de que haja um precedente na história moderna de como Musk se inseriu na corrida presidencial”, disse Benjamin Soskis, um historiador dos ultrarricos.

O então presidente americano Donald Trump participa de uma reunião com o empresário Elon Musk, em maio de 2020 Foto: Doug Mills/NYT

A relação entre Trump e Musk evoluiu com o tempo. Musk, que certa vez chamou Trump de “perdedor absoluto”, possui em abundância as coisas que Trump mais valoriza: riqueza, fama e uma plataforma enorme.

Inicialmente, Musk apoiou o governador Ron DeSantis, da Flórida, para presidente e sugeriu que Trump deveria “navegar até o pôr do sol”. Trump respondeu que Musk implorou de joelhos por subsídios do governo. Ainda assim, Trump continua fascinado por Musk.

O America PAC se recusou a comentar e a equipe de Trump se recusou a fornecer um comentário para esta reportagem. Musk não retornou um pedido de comentário.

Em alta Internacional Israel está vencendo o Hamas, o Hezbollah e o Irã. Mas qual é o objetivo final? Israel faz segundo ataque contra tropas da ONU no Líbano e provoca críticas de europeus e americanos Governo do Peru é de direita ou esquerda? Entenda Apoio secreto, no início A ideia do super PAC nasceu de dois jantares. Depois que DeSantis foi derrotado nas primárias republicanas, Musk começou a dizer aos amigos que queria encontrar uma maneira de apoiar Trump - secretamente. Em um jantar no início deste ano com um grupo de bilionários amigos de Trump, incluindo Nelson Peltz e John Paulson, Musk expressou uma crença sincera, embora ingênua, na maneira como a política deveria funcionar. Ele descartou o poder da publicidade na televisão e falou de forma abrangente sobre um movimento orgânico para eleger Trump, com apoiadores persuadindo outros a se juntarem à causa. Dois eleitores por dois eleitores - era assim que Trump venceria, disse ele. Em abril, Musk organizou um jantar na casa do investidor David Sacks, em Los Angeles. Lá, Musk e um grupo de algumas das pessoas mais ricas do mundo - incluindo Rupert Murdoch, o ex-secretário do Tesouro Steven Mnuchin e Peter Thiel, antigo apoiador de Trump - disseram que 10 por 10 eleitores era a forma como Trump venceria. Musk disse a cerca de uma dúzia de companheiros de jantar que apoiar Trump seria politicamente seguro se eles o fizessem em grande número - e, portanto, era importante que os empresários organizassem seus pares. Trump deixou claro que aprecia a ajuda, prometendo nomear Musk para supervisionar uma equipe de eficiência governamental se ele for reeleito. Em um comício em Reading, Pensilvânia, na noite de quarta-feira, Trump parecia preocupado com Musk, contando histórias sobre suas conversas com Musk em três tangentes não relacionadas e celebrando o chapéu “MAGA” que alguns participantes disseram ter comprado porque Musk o usava em Butler.

Donald Trump cumprimenta o empresário Elon Musk, em Butler, Pensilvânia Foto: Doug Mills/NYT

O relacionamento se mostrou significativo de outras formas. Após a publicação por um repórter de informações hackeadas da campanha de Trump no mês passado, a campanha entrou em contato com a X para impedir a circulação de links para o material na plataforma, de acordo com duas pessoas com conhecimento dos eventos. O X acabou bloqueando os links para o material e suspendeu a conta do repórter.

Um milhão de eleitores

No centro do projeto de Musk está a America PAC, uma organização com a qual a campanha de Trump está contando para obter ajuda significativa para bater de porta em porta nos Estados mais disputados e incentivar de 800.000 a um milhão de eleitores a votar no ex-presidente.

De acordo com os registros federais, o grupo gastou cerca de US$ 80 milhões para ajudar Trump, principalmente em seu programa de campanha. Os assessores de Musk disseram aos doadores que o grupo tem cerca de 2.500 organizadores em campo, e o grupo efetivamente adquiriu os ativos de Wisconsin de outro grupo, o Turning Points USA, contratando cerca de 200 novos angariadores de votos no Estado.

A escala do compromisso financeiro e pessoal de Musk não será divulgada até a metade do mês. Inicialmente, Musk e seus amigos do grupo falaram de um orçamento que totalizava de US$ 140 milhões a US$ 180 milhões, quase tudo do próprio Musk. Nas últimas semanas, o grupo disse a outros possíveis doadores que estava totalmente financiado.

A campanha de Trump está realizando uma espécie de experimento ao terceirizar partes de sua operação de contato com os eleitores para o America PAC e outros grupos. Isso é possível devido a uma nova orientação eleitoral federal que permite que as campanhas políticas coordenem suas atividades mais estreitamente com organizações externas.

A campanha assinou um acordo de compartilhamento de dados com o America PAC e vários outros, e trabalha em estreita colaboração com eles para avaliar quais eleitores são mais importantes para falar em suas casas.

O empresário Elon Musk participa de um comício ao lado do ex-presidente americano e candidato presidencial republicano, Donald Trump, em Butler, Pensilvânia Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Ainda assim, algumas pessoas na órbita de Trump não têm certeza da eficácia dos esforços externos. Alguns doadores do super PAC reclamaram que Musk está contando com a mesma equipe que formou o núcleo dos consultores de DeSantis quando ele tentou um esforço semelhante nas primárias republicanas, sem sucesso.

Os veteranos de campanhas anteriores argumentam que as operações de prospecção geralmente levam meses ou até anos para se tornarem máquinas eficazes. Há poucos precedentes de sucesso na criação de um grupo dessa escala apenas alguns meses antes de uma eleição presidencial.

E a turbulência tem atormentado o America PAC em alguns momentos, já que Musk tem repetidamente dispensado consultores e fornecedores e os substituído, em um determinado momento deixando de contar com centenas de apoiadores pagos que batem de porta em porta em todo o país.

Um funcionário sênior da campanha de Trump, que pediu anonimato para discutir opiniões internas sobre o America PAC, disse que a equipe não estava “confiando” no grupo, mas o considerava um parceiro “fundamental”, juntamente com muitos outros grupos externos, como “poder de fogo adicional”.

Elon Musk participa de um comício de Donald Trump em Butler, Pensilvânia Foto: Doug Mills/NYT

Espalhando desinformação

Se o America PAC é a manifestação mais ambiciosa e cara do apoio de Musk a Trump, em nenhum outro lugar sua torcida foi mais evidente do que no X.

Desde que endossou publicamente o ex-presidente em julho, ele postou pelo menos 109 vezes sobre Trump e a eleição. E, embora tenha dito no passado que a plataforma deveria ser “politicamente neutra”, ele a usou para promover a desinformação eleitoral e a alegação infundada de que os democratas estão se envolvendo em “importação deliberada de eleitores” e “acelerando” a cidadania de imigrantes para obter controle sobre o eleitorado.

Uma publicação com essa alegação neste mês obteve quase 34 milhões de visualizações, de acordo com as próprias métricas do X, ressaltando a escala de atenção que Musk, proprietário da conta mais seguida da plataforma, pode comandar.

“A menos que Trump vença e nos livremos da montanha de regulamentações sufocantes (que não têm nada a ver com segurança!), a humanidade nunca chegará a Marte”, escreveu Musk este mês em uma publicação que obteve quase 18 milhões de visualizações. “Isso é existencial.”

Online, Musk pintou um quadro sombrio do que aconteceria se Trump perdesse, uma circunstância que poderia prejudicar Musk pessoalmente. Em uma entrevista com o ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson, ele reconheceu que “criticava Kamala sem parar” e que apoiava Trump.

Se Trump perder, ele brincou: “de quanto tempo você acha que vai ser a minha sentença de prisão?”