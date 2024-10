Quem é a empresa que quer acabar com a supremacia da Nvidia em IA

Apenas 82 empresas abriram seu capital nos Estados Unidos no primeiro semestre do ano, um ligeiro aumento em relação ao ano passado, de acordo com dados coletados pela EY. Apenas 24 delas, incluindo a rede social Reddit e a empresa de segurança de dados Rubrik, eram startups apoiadas por capital de risco. Em maio, o Crunchbase News calculou que, no ritmo atual, seriam necessários 49 anos para que todas as startups privadas sediadas nos Estados Unidos, avaliadas em US$ 1 bilhão ou mais, se tornassem públicas.

Embora as condições para a abertura de capital sejam boas - as taxas de juros estão caindo e as ações de tecnologia estão sendo negociadas em alta - muitas empresas adiaram os planos de IPO para 2025, na esperança de evitar qualquer volatilidade do mercado causada pela eleição presidencial.