Rappi reformula aplicativo para virar ‘super app’; veja os novos recursos

O Rappi, aplicativo de entregas, anunciou, nesta quinta-feira, 5, uma série de mudanças em seus serviços para se tornar um “super app”, conceito criado na China para apps que abrangem uma série de recursos e tem presença massiva na rotina das pessoas. O novo app vem turbinando com recursos como redes de amigos, guia de influenciadores, entregas mais rápidas e até busca facilitada por inteligência artificial (IA). As novidades estarão disponíveis a partir de 16 de dezembro e, até o dia 24, todos os usuários já estarão com a nova versão do serviço.

Uma das principais apostas do “novo Rappi” é passar a oferecer uma experiência de socialização no aplicativo de entregas. Os usuários poderão adicionar até 10 amigos para acompanhá-los no Rappi. Dessa forma, você poderá ler as avaliações dos pratos e restaurantes favoritos de seus amigos. Mas esse compartilhamento será opcional e reservado apenas para restaurantes. Ou seja, seus seguidores não poderão ver suas últimas compras de farmácia, por exemplo.

Rappi aposta em rede de socialização dentro do aplicativo de entregas Foto: Leonidas/Adobe Stock

Além disso, o Rappi também ganhará uma área de guia gastronômico feito por influenciadores. Os usuários poderão acompanhar as avaliações de personalidades da área, como críticos e chefs de cozinha. Segundo a empresa, essas pessoas não receberão comissão por seus posts no Rappi.

Novo Rappi ganha áreas de "socialização" dentro do app Foto: Foto: Divulgação: Rappi

PUBLICIDADE O modo Turbo do Rappi também ganhou melhorias. A principal delas é que, agora, as entregas em 10 minutos não serão exclusivas apenas para os supermercados. A plataforma vai incluir alguns restaurantes nesse tipo de serviço. Além disso, o aplicativo ampliará a rede de serviços 24 horas e, todos os dias, oferecerá promoções exclusivas e personalizadas do Turbo com ofertas com até 90% de desconto. Ainda na proposta de oferecer um serviço mais personalizado, o Rappi passará a operar com buscas facilitadas por IA. Ou seja, com base nos gostos do usuário, o aplicativo oferecerá opções mais certeiras de produtos, pratos e restaurantes. Com uma navegação mais rápida, os usuários ganharão, também, uma aba de “favoritos”, onde poderão achar suas principais escolhas de maneira mais fácil.

As mudanças das entregas super rápidas do Rappi são uma tentativa da empresa competir com alguns fortes concorrentes do setor de vendas, como o iFood - que domina as entregas de restaurantes - e, até mesmo, com a rede de supermercados Oxxo, que funciona 24 horas. Apesar disso, o método 24/7 (24 horas, todos os dias da semana), ainda não ganhou a fidelidade do público brasileiro.

A expansão de serviços do Rappi é uma tendência dentro do setor de delivery. Recentemente, o iFood adquiriu parte da Shopper - empresa de entregas de mercado online - para criar ainda mais força no setor. A gigante criou, no início de 2024, um banco digital para restaurantes parceiros, o iFood Pago, se firmando como um grande hub de tecnologia.