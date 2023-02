Quanto ganham os executivos mais bem pagos do mercado de tecnologia? Veja ranking

O mercado de tecnologia é conhecido mundialmente pelos salários generosos, mas as cifras são especialmente altas entre os CEOs desses negócios. Tim Cook, presidente executivo da Apple, ganhou US$ 99 milhões no ano passado e, na última quinta-feira, anunciou uma redução de quase metade do montante para sua compensação financeira em 2023, indo a US$ 49 milhões.

O salário de Cook, apesar de alto, está longe de ser o maior do mercado de tecnologia na atualidade. O posto pertence a Jeffrey Green, da empresa americana de automação de marketing The Trade Desk, que ganhou 8 vezes mais do que Cook, segundo levantamento feito pela S&P Global Market Intelligence.

Zig Serafin aparece em segundo lugar, com salário anual de US$ 540 milhões. Serafin é CEO da americana Qualtrics Internacional, que fornece uma plataforma de gestão da experiência do cliente. A empresa foi comprada pela alemã SAP em 2018 por US$ 8 bilhões e separada da gigante europeia em um IPO em 2021, no qual foram levantados US$ 1,5 bilhão na Nasdaq.

Max Levchin integra o pódio com salário anual de US$ 451,2 milhões. Ele lidera a empresa Affirm Records, especializada em tecnologia para o mercado financeiro.

Entre as mais famosas do mercado, Roblox, Amazon e Intel compõem o top 10 dos executivos mais bem pagos do setor de tecnologia.

Andy Jassy, da Amazon, é o primeiro executivo na história da companhia a substituir o fundador Jeff Bezos, hoje no conselho administrativo. Jassy era o líder da divisão chamada Amazon Web Services, mais famosa pela sigla AWS, que fornece soluções de computação em nuvem para o segmento corporativo.

Os CEOs mais bem pagos do mercado de tecnologia (salário anual)