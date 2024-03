SpaceX, de Elon Musk, está construindo satélites espiões para governo dos EUA

A SpaceX, empresa de exploração espacial de Elon Musk, está construindo satélites espiões para o governo dos Estados Unidos, afirmou a agência de notícias Reuters, no último sábado, 16. De acordo com as informações da Reuters, centenas de satélites estão previstos em um contrato secreto com uma agência de inteligência americana.

O contrato tem valor total de US$ 1,8 bilhão, segundo cinco fontes familiarizadas com o assunto que foram ouvidas pela agência de notícias. Elas não quiseram se identificar por se tratar de um assunto confidencial.

PUBLICIDADE Ainda não se sabe, porém, a duração do contrato ou quando todos os satélites serão entregues e lançados. Mas a parceria da SpaceX com a National Reconnaissance Office (NRO), uma agência de inteligência que gerencia satélites espiões, pode fazer com que os EUA tenham acesso a alvos em quase todos os pontos do mundo. Os satélites estão sendo construídos por uma divisão especial da empresa de Musk, chamada Starshield, e devem funcionar em órbita baixa, recolhendo imagens da Terra. Eles também devem ser equipados com sensores, fornecidos por outras empresas, de acordo com as fontes.

Contrato com o governo dos EUA prevê centenas de satélites espiões Foto: Cheney Orr/Reuters

O contrato já havia sido revelado, em partes, pelo jornal americano The Wall Street Journal no início deste ano. A reportagem apurou que havia um contrato no valor de US$ 1,8 bilhão entre a SpaceX e o governo americano, mas não detalhou a finalidade do acordo.

A Reuters entrou em contato com a SpaceX, mas a empresa não quis comentar. Sobre o assunto, a NSO disse apenas que “está desenvolvendo o sistema de inteligência, vigilância e reconhecimento baseado no espaço mais capaz, diversificado e resiliente que o mundo já viu”.