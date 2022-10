SpaceX vai oferecer internet para veículos em movimento

Publicidade

A SpaceX, de Elon Musk, vai oferecer o sistema de internet por satélite da Starlink para veículos em movimento, como carros, caminhões e ônibus. Esse novo produto, chamado de Starlink Caravana, tem a capacidade de se conectar a mais satélites, permitindo conectividade mais consistente durante o deslocamento, segundo site da Starlink.

O novo serviço tem prazo de entrega a partir de dezembro de 2022 a um custo de R$ 2 mil mais impostos pelo equipamento e pacotes mensais podendo custar R$ 280, segundo o site da Starlink Caravana. No Brasil, a cobertura abrange quase toda a região Centro-Sul e parte do estado do Amazonas.

Works on any moving land object https://t.co/Xu4qKJW4D9 — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2022





O novo serviço foi projetado para uso portátil em qualquer destino onde a Starlink tenha cobertura - até aqui, o serviço podia ser acessado por meio de antenas maiores. Em 25 de outubro, Musk tuitou que o serviço “funciona em qualquer objeto terrestre em movimento”.

A ideia do novo produto é atender a pessoas que viajam para locais onde a conectividade não seja confiável ou completamente indisponível.