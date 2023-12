Star+ deixa de existir no Brasil para se juntar ao Disney+ em 2024; entenda como fica assinatura

A partir de 2024, quem assina os streamings de vídeo Disney+ e Star+ vai encontrar suas séries e esportes favoritos em um só serviço. A The Walt Disney Company, dona das duas assinaturas, afirmou nesta terça-feira, 12, que as plataformas de vídeo serão integradas no Brasil. A Disney não revelou quanto será a assinatura mensal nessa nova formulação.

A plataforma vai manter o nome Disney+, como principal serviço de streaming da empresa do Mickey Mouse, e vai abraçar todos os conteúdos do Star+ — a marca vai deixar de existir no País. Com isso, além das produções da Disney, Pixar e National Geographic, o Disney+ vai ter também a programação esportiva da ESPN, conteúdos da Fox e filmes e séries do Hulu, comprado pela companhia neste ano.

“Esta integração permitirá que a força inigualável de nossos conteúdos esteja disponível em um só aplicativo, proporcionando uma experiência melhorada e superior, além de um acesso simplificado aos assinantes” afirma Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America em comunicado.

Atualmente, é possível adquirir o plano do Disney+ por R$ 33,90 e do Star+ por R$ 40,90. É possível, ainda, fazer uma combinação das assinaturas — o chamado Combo+, que custa R$ 55,90 mensais.

A integração deve ocorrer a partir de abril de 2024 e, mesmo sem previsão de preço para o serviço, é possível que o valor seja semelhante ao cobrado pelo Combo+. A empresa também não informou se membros apenas do Star+ vão migrar automaticamente para o novo serviço.