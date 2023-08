Star+ estreia novo reality show para amantes da gastronomia; veja detalhes

Unindo gastronomia à cultura queer, o novo programa exibido pela Star+ estreou na última quarta-feira (26), e traz drags famosas para participar de desafios gastronômicos. Contando com Neil Patrick Harris e Bianca del Rio como jurados, o Jantar com Drags mostra as participantes elaborando pratos para jantares luxuosos.

Com vestidos coloridos e maquiagens marcantes, as competidoras participarão de desafios temáticos com o objetivo de criar o jantar mais memorável da história, trazendo a extravagância dos desfiles para a cozinha.

De acordo com o portal Bolavip Brasil, o programa também traz a lenda de Nova York, Murray Hill, como apresentador, além de James Sunderland como showrunner, conhecido por produzir realities musicais.