Startup dos EUA quer substituir enfermeiros reais por IA; veja vídeo

Em sua última conferência, realizada na segunda-feira, 18, a Nvidia anunciou uma colaboração com a Hippocratic AI, uma startup do Vale do Silício que desenvolve uma linha de enfermeiros virtuais baseados em inteligência artificial generativa (chamados pela companhia de agentes) para auxiliar pacientes por meio de chamadas de vídeo em tempo real.

A empresa promete uma comunicação via voz fluida e “empática” com os robôs humanizados e inteligentes, com pouco atraso nas respostas. A ideia é que os agentes baseados em IA sejam intermediários entre o paciente e o médico, oferecendo consultas não diagnósticas.

Enfermeiros virtuais criados por IA pela startup Hippocratic AI. Foto: Hippocratic AI/Reprodução Foto: Hippocratic AI

No vídeo de demonstração divulgado pela Nvidia, uma paciente fictícia que se recupera de uma cirurgia de remoção do apêndice realiza uma consulta com uma enfermeira virtual. A IA demonstra preocupação com a paciente, descreve os remédios prescritos pelo médico, tira dúvidas da mulher sobre as medicações e dá dicas para uma melhor recuperação, em uma conversa dinâmica. Ao final da consulta, a IA diz que atualizará o médico com as novas informações dadas pela paciente. O serviço, que será oferecido para hospitais, clínicas, planos de saúde, empresas de saúde digital e indústria farmacêutica, usa tecnologia da Nvidia para processar em alta velocidade um grande modelo de linguagem (LLM) com síntese de voz e software de reconhecimento de voz, capaz de superar o GPT-4, da OpenAI, segundo a Hippocratic.

Em seu site, a Hippocratic, cujo nome é baseado no Juramento de Hipócrates, compara o custo de uma enfermeira real, com salário de US$ 90 por hora, com o de seu agente, de US$ 9 por hora, sugerindo às empresas de saúde vantagens em uma substituição do profissional humano pelo serviço de IA.

No site, é possível escolher entre dezenas de diferentes agentes distribuídos em 10 categorias, como “pré-operatório”, “nutricionista” e “desastre natural”. A agente “Nancy”, por exemplo, “se concentra nas instruções pré-procedimento para sua próxima consulta, incluindo detalhes de chegada, dieta e instruções de preparação intestinal.” Além da especialidade, cada enfermeira ou enfermeiro virtual possui uma personalidade própria, segundo o site.

O serviço de agentes digitais de saúde movidos a IA da Hippocratic faz uso da suíte de 25 microsserviços de assistência médica e biotecnologia lançado pela Nvidia no dia 18 de março, disponíveis na plataforma de software Nvidia AI Enterprise 5.0. Segundo a companhia, os microsserviços também incluem uma coleção de modelos de IA que auxiliam na pesquisa por medicamentos e suas interações, geram imagens médicas e realizam simulações biológicas e análises genômicas.