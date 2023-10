TikTok inicia testes de assinatura e usuários podem dizer adeus aos anúncios

Em breve, usuários do TikTok poderão dizer adeus aos anúncios mediante pagamento de uma assinatura. A empresa confirmou ao site TechCrunch que está testando o modelo, mas que não tem previsão para lançamento.

De acordo com a reportagem, o piloto estaria inicialmente disponível “apenas em um único mercado de língua inglesa”, mas não seria os EUA, como havia afirmado o site Android Authority, que na mesma publicação indicou que os códigos-fontes da rede social continham sinais dos testes de assinaturas com valor de US$ 4,99.

TikTok pode ter sua própria assinatura sem anúncios Foto: Kiichiro Sato/AP

Segundo o TechCrunch, a assinatura deve cobrir apenas anúncios veiculados pelo próprio TikTok, mas não impedirá campanhas de marketing de influenciadores. Com isso, patrocínios que não são informados à rede social ainda continuarão sendo veiculados sem restrições aparentes.

Essa pode ser a mais relevante mudança no TikTok desde o lançamento. No início do mês, a empresa chinesa precisou fechar o cerco contra as lives de NPCs, quando as timelines foram invadidas por pessoas vestidas de personagens de videogames em troca de engajamento e monetização.

Além disso, reportagem publicada na semana passada pelo Estadão mostra que a rede tem sido refúgio para a pirataria de séries e filmes que são fatiados em centenas de partes para caber no tempo limite de publicação.