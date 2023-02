Twitter agora tem limite de publicação por dia? Entenda

O Twitter parece estar guerreando internamente para manter a operação do site desde que Elon Musk assumiu a empresa, em outubro do ano passado, e usuários tiveram mais uma amostra da batalha nesta quarta-feira, 8, quando a rede social impediu que tuítes fossem publicados. A explicação era que as contas haviam excedido o limite diário de mensagens no dia — o que levantou a questão: Musk está limitando o quanto as pessoas podem publicar no site?

A resposta é sim. Mas o limite de publicações por dia não é obra do bilionário na rede social. A diretriz do site impõe uma referência de quantidade máxima de tuítes diários para usuários pelo menos desde 2011, como uma medida para evitar atividades de spam (como mensagens automatizadas, por exemplo).

Na época, o Twitter estipulou que cada usuário poderia publicar 1 mil tuítes por dia, incluindo retuítes na plataforma. Ultrapassar esse limite, segundo a empresa, poderia causar restrições de conta, como suspensão temporária, além, claro, de colocar o usuário “no banco” por 24 horas.

Na política de uso existente hoje, esse limite diário é de 2,4 mil tuítes, mais que o dobro da quantidade anterior, mas também considera retuítes como parte da cota. “O limite é ainda dividido em intervalos de meia hora. Se você atingir o limite de atualizações/Tweets da conta, tente novamente algumas horas depois que o período do limite expirar”, diz a companhia.

O Twitter apresentou instabilidade nesta quarta, 8. Não é possível tuitar ou enviar msgs pela DM. Só conseguimos publicar esta mensagem, porque agendamos o tuíte. Força guerreiros! — Link Estadão (@EstadaoLink) February 8, 2023

O Twitter também impõe outros limites para usuários na plataforma. Para as mensagens diretas, por exemplo, o número máximo de envios é de 500 por dia. O site também estipula que uma conta não pode seguir mais de 400 perfis diariamente, além de restringir contas que seguem mais de 5 mil pessoas na hora de adicionar novos contatos.

Segundo o Twitter, as duas últimas orientações são técnicas, o que significa que a empresa deve olhar para o movimento dessas contas mas analisar se a violação desses limites representa ou não alguma atividade suspeita.

O problema que atingiu muitos usuários nesta quarta, porém, não parecia ser de tagarelas: grande parte dos atingidos pelo erro ao publicar uma mensagem não tinha, sequer, chegado perto do limite imposto pela própria rede social em nenhuma das ferramentas do site.

Baleiou

Nesta quarta, usuários foram impedidos de tuitar e se depararam com a seguinte mensagem: “Você ultrapassou o limite diário de envio de Tweets.” Geralmente, esse recado é associado a contas que fazem spam, ou seja, publicam uma série de tuítes idênticos e de forma repetida.

O problema fez com que usuários não conseguissem publicar na rede social por mais de uma hora. O incidente teve início por volta do início das 19 horas (horário de Brasília) e começou a ser resolvido para alguns usuários por volta das 20h10.

Quando a rede social ainda crescia de forma exponencial, mensagem de 'pane' nos servidores do Twitter mostrava passarinhos segurando uma baleia; usuários apelidaram o movimento de 'baleiar' Foto: Reprodução/Twitter

Segundo site The Information, Musk enviou uma mensagem interna aos engenheiros ordenando que o desenvolvimento de novos recursos fosse pausado para que a estabilidade e a robustez dos sistemas fossem priorizados.

“Por favor, pausem agora qualquer novo desenvolvimento para maximizar a estabilidade e robustez do sistema, especialmente com o Super Bowl se aproximando”, escreveu o dono da rede social em e-mail interno obtido pela revista Fortune durante a pane.