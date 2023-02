Twitter apresenta falha e usuários ficam sem tuitar

O Twitter apresentou falha na publicação de tuítes, o que faz com que usuários não conseguissem publicar na rede social por mais de uma hora na noite desta quarta, 8. O incidente teve início por volta do início das 19 horas (horário de Brasília) e começou a ser resolvido para alguns usuários por volta das 20h10.

Ao publicar na rede social, usuários foram impedidos de tuitar e se depararam com a seguinte mensagem: “Você ultrapassou o limite diário de envio de Tweets.” Geralmente, esse recado é associado a contas que fazem spam, ou seja, publicam uma série de tuítes idênticos e de forma repetida.

O site Downdetector, pelo qual internautas apontam a falha de serviços na Web, chegou a acusar 9,5 mil reclamações de usuários nos Estados Unidos, bem como 400 reclamações no Brasil.

Atualmente, o limite diário para a publicação de tuítes é de 2,4 mil por dia, segundo as diretrizes de uso da plataforma. “O limite de Tweets de 2,4 mil atualizações por dia é ainda dividido em intervalos de meia hora. Se você atingir o limite de atualizações/Tweets da conta, tente novamente algumas horas depois que o período do limite expirar”, diz a companhia.

Além disso, o recurso de Mensagens Diretas (DMs, na sigla em inglês) também ficou fora do ar, impedindo que o recurso de bate-papo fosse utilizado. Usuários também relataram que não conseguiam curtir, retuitar publicações nem seguir novos perfis.

Na rede social, perfis furaram o bloqueio ao agendar tuítes — é o caso da reportagem do Estadão (veja abaixo).

O Twitter apresentou instabilidade nesta quarta, 8. Não é possível tuitar ou enviar msgs pela DM. Só conseguimos publicar esta mensagem, porque agendamos o tuíte. Força guerreiros! — Link Estadão (@EstadaoLink) February 8, 2023

Sem representação no Brasil, a reportagem não conseguiu acesso ao Twitter. Novo dono do Twitter, o bilionário Elon Musk não se manifestou nas redes sociais sobre o caso.

Parem as máquinas

Segundo site The Information, Musk enviou uma mensagem interna aos engenheiros ordenando que o desenvolvimento de novos recursos fosse pausado para que a estabilidade e a robustez dos sistemas fossem priorizados.

“Por favor, pausem agora qualquer novo desenvolvimento para maximizar a estabilidade e robustez do sistema, especialmente com o Super Bowl se aproximando”, escreveu o dono da rede social em e-mail interno obtido pela revista Fortune durante a pane.

Quando a rede social ainda crescia de forma exponencial, mensagem de 'pane' nos servidores do Twitter mostrava passarinhos segurando uma baleia; usuários apelidaram o movimento de 'baleiar' Foto: Reprodução/Twitter

Twitter vai quebrar?

Usuários e ex-funcionários do Twitter vêm questionando a manutenção e o funcionamento do Twitter, que demitiu mais de 3 mil pessoas da empresa desde a aquisição da companhia por Elon Musk por US$ 44 bilhões, em outubro passado.

Segundo relatos da época, as demissões incluíram desenvolvedores, engenheiros e gerentes de produto que há anos trabalhavam na companhia — sem recolocar essas pessoas nas vagas, a plataforma poderia enfrentar problemas para continuar no ar e “quebrar”.