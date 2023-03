Twitter tem parte de código-fonte vazado em plataforma e procura culpados

Parte do código-fonte do Twitter ficou exposto de forma ilegal na plataforma GitHub, propriedade da Microsoft conhecida por permitir que desenvolvedores exponham seus trabalhos, informa o jornal americano New York Times em reportagem no último domingo, 26.

A empresa, cuja compra foi realizada por Elon Musk por US$ 44 bilhões no ano passado, formalizou na sexta-feira passada uma reclamação junto às autoridades da Califórnia, exigindo que o GitHub tirasse o código-fonte do ar e banisse e identificasse o indivíduo que fez a publicação com o conteúdo, considerado propriedade intelectual do Twitter.

Além disso, a firma pede que o GitHub aponte quais foram os usuários que baixaram o material exposto. Até o momento, apenas a publicação foi tirada do ar.

Executivos do Twitter acreditam que o código-fonte ficou disponível no GitHub por meses até que fosse retirado do ar, diz The New York Times. Ainda, imaginam que o culpado foi um ex-funcionário que pode ter sido demitido no ano passado pela empresa, que reduziu em 75% a força de trabalho desde que Musk assumiu a companhia.

Vulnerabilidades e transparência do código-fonte

O código-fonte diz respeito a um conjunto de instruções em linguagem de programação, pelo qual plataformas, sites e outros produtos digitais funcionam. Em comparação simplista, é como se fosse a estrutura principal responsável por erguer um edifício.

Especialistas dizem que, com o código-fonte em mãos, hackers e pessoas mal-intencionadas podem ter acesso ao Twitter, que se torna mais vulnerável a ataques criminosos de cibersegurança. Outro fator de perigo da exposição está na competitividade com outras plataformas, que podem ver como funcionam as engrenagens internas da rede social, fundada em 2006.

Em 17 de março, Elon Musk tuitou que o código-fonte do Twitter vai se tornar público a partir do dia 31 do mesmo mês. A intenção do bilionário é tornar a rede social mais transparente, de modo que todos consigam ver como funcionam os algoritmos da rede.

“Fornecer transparência de código vai ser incrivelmente vergonhoso inicialmente, mas deve levar a uma melhoria rápida em qualidade de recomendações”, escreveu o bilionário. “Mais importante, esperamos que ganhemos a sua confiança.”