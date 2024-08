Uber é multado em US$ 324 mi por violar lei de proteção de dados na UE

O Uber foi multado em 290 milhões de euros, ou mais de US$ 324 milhões, por violar as regras da União Europeia que protegem a privacidade dos dados, informou uma agência holandesa na segunda-feira, 26.

A agência, a Autoridade Holandesa de Proteção de Dados, descobriu que o Uber, que tem sua sede europeia em Amsterdã, transferiu informações confidenciais sobre seus motoristas na Europa para os Estados Unidos sem usar ferramentas para protegê-las. Entre os dados pessoais estavam detalhes de contas, licenças de táxi, fotos, documentos de identificação e, em alguns casos, dados criminais e médicos.

Uber é multada em US$ 324 milhões por violar lei de dados na Holanda Foto: Jim Wilson/NYT

PUBLICIDADE O Uber rejeitou a decisão e disse que planejava recorrer. “Essa decisão falha e a multa extraordinária são completamente injustificadas”, disse Michael Valvo, porta-voz do Uber. Na Europa, uma lei conhecida como Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês), que entrou em vigor em 2018, permite que as pessoas solicitem seus dados online e restringe a forma como as empresas obtêm e tratam as informações. Ela exige que as empresas que transferem e armazenam dados pessoais fora da Europa tomem medidas de segurança adicionais para garantir sua proteção.

“O Uber não cumpriu os requisitos do GDPR para garantir o nível de proteção dos dados com relação às transferências para os EUA”, disse Aleid Wolfsen, chefe da agência holandesa, em um comunicado. “Isso é muito sério.”

O Uber insiste que seu processo de transferência de dados entre fronteiras sempre esteve em conformidade com as regulamentações europeias e que aplica as regras do GDPR aos dados de todos os seus motoristas e clientes que moram na Europa, independentemente do lugar do mundo em que estejam usando o aplicativo da empresa.

A autoridade holandesa iniciou sua investigação a pedido de um grupo francês, a Liga de Direitos Humanos, que representava 170 motoristas do Uber que disseram que a empresa havia violado seus direitos de privacidade de dados.

O Uber não terá que pagar a multa até que haja uma decisão sobre seu recurso, o que pode levar até quatro anos, informou a empresa.

