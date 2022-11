Usuários agora podem pedir viagens de Uber pelo WhatsApp no Brasil

Publicidade

Se depender do Uber, o usuário não vai precisar mais sair do WhatsApp para solicitar uma viagem da empresa. A partir desta quinta-feira, 24, será possível solicitar viagens de UberX e Uber Moto pelo mensageiro nas cidades de Sobral (CE), Juazeiro do Norte (CE), Teresina (PI) e São Luís (MA). Nos locais, a novidade chegou como uma versão beta.

Para solicitar uma corrida, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número (11) 94488-3478, e - caso o usuário já tenha uma conta no Uber - fazer login com as suas credenciais do app de viagens, para confirmar seus pontos de partida e de chegada na categoria de transporte selecionado. A forma de pagamento é em dinheiro e as solicitações só podem ser feitas das 6h às 22h.

A criação de um perfil para os novos usuários pode ser feito pelo próprio WhatsApp e exigirá os mesmos dados que o app do Uber já exige, como o número de CPF e outros dados pessoais para confirmar a identidade do solicitante, que serão verificados no Serasa - empresa de dados financeiros dos brasileiros.

As corridas terão as mesmas ferramentas de segurança presentes no aplicativo do Uber, com o registro de todas as viagens e acesso aos dados dos motoristas parceiros, que são periodicamente checados.

Os pagamentos das corridas solicitadas via WhatsApp deve ser feita diretamente ao motorista e em dinheiro. Foto: Divulgação/Uber

O Uber, em parceria com o WhatsApp, já havia lançado a novidade na Índia em 2021, e, este ano, chegou ao Brasil. “A possibilidade de fazer uma viagem pela Uber usando o WhatsApp mostra como a tecnologia pode servir para facilitar a vida dos usuários que já permanecem conectados a este app de mensagens por todo o dia. Além disso, aqueles que têm menos familiaridade com smartphones ou não têm espaço suficiente na memória do celular ganham mais uma maneira de chamar um Uber”, explica Fabio Sabba, diretor de comunicação do Uber no Brasil.

Guilherme Horn, head do WhatsApp na América Latina disse que “para a maioria dos brasileiros, o WhatsApp é como fazemos as coisas — desde verificar contas bancárias, até agendar um exame médico; e agora também poder pedir um Uber diretamente de uma conversa. Estamos entusiasmados com a parceria com a Uber neste novo recurso, que tornará a experiência mais fácil e acessível para novos passageiros, e esperamos criar mais soluções exclusivas como essa no WhatsApp em todos os setores no Brasil.”