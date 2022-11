Uber vai gravar vídeos pelo próprio app durante viagens no Brasil

Publicidade

O Uber anunciou, nesta quinta-feira, 27, que o Brasil sediará testes de um novo recurso do aplicativo que permitirá gravações de vídeos pela própria câmera do celular durante viagens. No País, o piloto ocorre em Santos (SP) e em João Pessoa (PB). Já nos Estados Unidos, os testes ocorrem em Cincinnati, Louisville e Nova York.

Segundo a empresa, a ideia da ferramenta surgiu a partir de demandas dos motoristas parceiros, preocupados com a segurança. Desde fevereiro de 2020, o Uber tem o U-Áudio, uma ferramenta que permite a usuários e motoristas gravarem os áudios de todas as viagens na plataforma.

Teste será iniciado no Brasil e nos Estados Unidos Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A companhia também já permite ao motorista gravar imagens das viagens através de câmeras de veículos que podem ser cadastradas no aplicativo, para que todos os passageiros saibam, por meio de notificações no próprio app, que há a ferramenta instalada no automóvel.

A novidade do recurso é que as imagens poderão ser gravadas pela própria câmera do celular. De acordo com a startup, o Uber já testou um recurso parecido, porém, com um aplicativo exclusivo para essa funcionalidade. Agora, tudo ocorrerá dentro do próprio aplicativo do Uber.

Criptografia

Assim como já ocorre neste recurso de gravação de áudio e de imagens pela câmera veicular, as imagens gravadas pelo próprio smartphone também permanecerão criptografadas, sem que ninguém possa acessá-las diretamente - nem o próprio motorista, que não possui a chave da criptografia. De acordo com a companhia, a única forma da equipe de atendimento do Uber acessar o conteúdo das gravações é através de um reporte de incidente de segurança no aplicativo.

Se o motorista parceiro abrir uma reclamação, ele terá a opção de adicionar o arquivo com o vídeo em questão. Só então o Uber, que é quem tem a chave da criptografia, terá acesso às imagens. No caso de investigações, as autoridades competentes também podem solicitar acesso a essas imagens para o Uber, na forma da lei.