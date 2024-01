Vision Pro, óculos de realidade virtual da Apple, já tem data para chegar às lojas; saiba quando

A Apple confirmou que os tão aguardados óculos de realidade virtual Vision Pro vão chegar às lojas nos EUA a partir de 2 de fevereiro. A pré-venda está prevista para começar em 19 de janeiro, às 10h (horário de Brasília). Ainda não há data para a chegada ao mercado brasileiro.

Além de revelar a disponibilidade do Vision Pro por US$ 3,5 mil, a Apple também divulgou os valores das lentes de prescrição Zeiss, que podem ser adquiridas separadamente por aqueles que têm problemas de visão como miopia e astigmatismo pelo preço de US$ 149 - lembrando que elas apenas podem ser adquiridas com uma receita médica.

Vision Pro chegará ao comércio americano em fevereiro mas as pré-encomendas já podem ser feitas a partir de 19 de janeiro Foto: Apple/Divulgação

O modelo básico do Vision Pro tem 256 GB de armazenamento e vem acompanhado de acessórios como banda de malha solo, banda de loop duplo, vedação leve, almofadas de vedação leve, capa Apple Vision Pro, pano de polimento, bateria, cabo de carregamento USB-C e adaptador de alimentação USB-C.

O Vision Pro foi inicialmente revelado em junho de 2022 pela empresa. Oferecendo uma tela 4K para cada olho, o dispositivo permite a alternância entre realidade aumentada e virtual (chamada de realidade mista) por meio de um mostrador lateral.

Equipado com um chip M2 interno da Apple e o novo chip R1 dedicado ao processamento de dados dos sensores, câmeras e microfones integrados, o Vision Pro suporta navegação sem controle, com rastreamento de olhos (EyeSight), cabeça e mãos.

Além disso, os óculos terão acesso a diversos aplicativos nativos da Apple, como Fotos e Facetime, permitindo integração com outros aparelhos da marca, como os iPhones, podendo visualizar, por exemplo, vídeos espaciais gravados com o iPhone 15 Pro.

Continua após a publicidade

Mais de 150 títulos 3D estarão acessíveis por meio do aplicativo Apple TV, graças ao visionOS, novo sistema operacional que, segundo a empresa, integra-se sem esforço com a maioria dos aplicativos para iPhone e iPad, sem a necessidade de trabalho adicional por parte dos desenvolvedores.

Em novembro, a previsão era de que os óculos chegassem ao mercado americano somente em março deste ano, após seu lançamento inicial para janeiro ter sido adiado. O lançamento é o primeiro passo da empresa para o metaverso, que vem sendo cada vez mais explorado por grandes empresas de tecnologia, como a Meta.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani