WhatsApp: administradores vão poder apagar mensagens de membros de grupos

O WhatsApp testa um novo recurso que dá a administradores a possibilidade de apagar mensagens de membros de grupos no aplicativo. O recurso foi notado pelo site especializado WaBetaInfo, que procura por futuras atualizações do app da Meta, grupo também dono do Facebook e Instagram.

Com a novidade, donos de grupos têm mais poder para administrar e moderar conteúdo na plataforma. Até então, apenas os próprios usuários podem deletar mensagens enviadas no aplicativo.

Assim como acontece nos chats, outros membros poderão saber que a mensagem foi deletada pelo administrador.

O WaBetaInfo explica que a funcionalidade está em testes para celulares Android e iPhone. E, como acontece nesses casos, não há informações sobre quando deve chegar ao público geral.