WhatsApp agora permite enviar vídeos curtos nas conversas

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, empresa dona de redes sociais como Facebook e WhatsApp, anunciou nesta quinta-feira, 27, um novo recurso de vídeos curtos para o mensageiro. A ferramenta vai ser disponibilizada ao público nas próximas semanas.

A novidade vai permitir que os usuários gravem vídeos curtos de até 60 segundos para enviar nas conversas do WhatsApp. As gravações vão reproduzir automaticamente, sem precisar clicar nele para começar a rodar, como acontece atualmente nos vídeos comuns compartilhados na plataforma.

Nova ferramenta vai permitir enviar vídeos de até 60 segundos nas conversas do WhatsApp Foto: WhatsApp/Divulgação

O recurso poderá ser utilizado ao tocar no ícone ao lado do microfone de mensagens de voz e manter o botão pressionado para gravar o vídeo. Assim como nas mensagens de áudio, será possível arrastar a tela para cima para poder gravar com as mãos livres. O som do vídeo fica mudo e só é ativado quando o usuário clica nele.

Em seu perfil oficial do Facebook, Zuckerberg publicou: “Novidade no WhatsApp - estamos adicionando a possibilidade de gravar e compartilhar instantaneamente uma mensagem de vídeo em suas conversas do WhatsApp. É tão fácil quanto enviar uma mensagem de voz”.

Durante o mês de julho, o WhatsApp anunciou quatro novidades. No começo do mês, no dia 7, o mensageiro anunciou que vai adicionar a função de criar abas para separar chats pessoais dos de trabalho no app, a ferramenta ainda não foi disponibilizada para todos os usuários.

Pouco tempo depois, no dia 14, foi anunciado que não será mais necessário usar o QR Code para acessar o WhatsApp pela internet, apenas o número de telefone já será suficiente. Por fim, mais recentemente, no dia 18, o app começou a permitir chats de conversa com usuários fora da lista de contatos.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani