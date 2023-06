WhatsApp Business: empresas agora podem criar propagandas no Facebook com o app de mensagens

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira, 27, novas ferramentas para o WhatsApp Business, para fins comerciais. Os recursos permitem que os usuários criem anúncios para o WhatsApp no Facebook e Instagram, sem precisar de uma conta no Facebook, além de novidades para interação com clientes.

Ferramenta permite publicar anúncios sem precisar de conta no Facebook Foto: WhatsApp/Divulgação

A primeira nova ferramenta vai permitir que pequenas empresas publiquem e criem anúncios diretamente no Facebook e no Instagram através do WhatsApp Business, sem precisar possuir uma conta no Facebook, basta que as empresas possuam um e-mail válido e uma forma de pagamento para iniciar.

Assim, ao clicar em um anúncio nas redes sociais, os usuários serão direcionados à conversa da empresa no WhatsApp, podendo ver mais informações sobre os produtos e serviços oferecidos e até realizar compras.

Novo recurso permite agendar mensagens no app Foto: WhatsApp/Divulgação

Outro recurso é a nova função que vai permitir enviar mensagens personalizadas aos clientes. Será possível enviar mensagens como lembretes de agendamentos e até promoções de forma automatizada, inclusive com o nome individual de cada cliente. A empresa também vai poder agendar o envio das mensagens. Essa ferramenta só vai estar disponível aos usuários que pagarem uma taxa no app do Business.

O WhatsApp também anunciou novidades em sua versão normal recentemente, com um recurso que permite silenciar chamadas de números desconhecidos e outro que reúne todas as ferramentas de segurança do app para que o usuário possa visualizar e regular como preferir.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani