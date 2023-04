WhatsApp testa transcrição de áudios para usuários no Brasil

Entenda

Ferramenta permite visualização de texto de uma mensagem de áudio

Usuários brasileiros já relataram ter recebido a ferramenta

Empresa também liberou o uso de uma mesma conta em até quatro celulares

A ferramenta de transcrição de áudio, que cria uma espécie de legenda para uma mensagem de voz, começou a aparecer nesta quarta-feira, 26, para alguns usuários do WhatsApp no Brasil. O recurso já estava em testes pela empresa desde 2021, mas ainda não teve uma data de lançamento anunciada. Usuários do app, porém, compartilharam no Twitter que a novidade já pode ser usada em algumas conversas.

O áudio do zap de vocês está com legenda tambem? pic.twitter.com/LzYGAUKj2s — Bronzo (@eurBronzo) April 26, 2023

Nunca mais ouvirei áudio. Melhorem a dicção de vocês para a legenda vir certinha.



Amo atualização do WhatsApp pic.twitter.com/mNwjLMkhxm — atlantis (@naandaap) April 26, 2023

As primeiras imagens da ferramenta tinham sido divulgadas pelo site especializado WaBetainfo e mostra uma tela em que o arquivo de áudio é acompanhado pelo texto correspondente à mensagem. Ainda não é possível saber se a opção vai estar nas configurações do app ou se vai ser gerada automaticamente pela plataforma mas, segundo o WaBetainfo, todos os arquivos serão processados no próprio celular, sem envio de dados para servidores em nuvem.

Outras novidades

Também nesta semana, a empresa lançou uma função para utilizar uma mesma conta do mensageiro em até quatro dispositivos. A atualização estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas. Assim como funciona no WhatsApp Web, quando o aparelho principal fica muito tempo inativo, os outros dispositivos pareados serão desconectados após um período sem atividades.

Para configurar esse recurso, é necessário ter a versão mais atualizada do aplicativo nos aparelhos que serão utilizados e clicar nos três pontinhos no canto superior esquerdo da tela. Selecione a opção Conectar um aparelho, que vai gerar um QR Code na tela e, no aparelho principal, escaneie o QR Code.