WhatsApp: Agora usuários podem usar a mesma conta em vários celulares

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira, 24, que agora é possível utilizar uma mesma conta do mensageiro em até quatro dispositivos. A atualização estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas.

Assim como funciona no WhatsApp Web, quando o aparelho principal fica muito tempo inativo, os outros dispositivos pareados serão desconectados após um período sem atividades.

Para configurar esse recurso, é necessário ter a versão mais atualizada do aplicativo nos aparelhos que serão utilizados e clicar nos três pontinhos no canto superior esquerdo da tela. Selecione a opção Conectar um aparelho, que vai gerar um QR Code na tela e, no aparelho principal, escaneie o QR Code.

Nas próximas semanas, o mensageiro planeja lançar um recurso que vai substituir o QR Code na hora de emparelhar o dispositivo com o aparelho principal. Ele permitirá inserir o número de telefone no WhatsApp Web para receber um código único, que poderá ser usado no celular para permitir a conexão do dispositivo

Além desse recurso, o WhatsApp está testando modo Companion, que permite que o usuário conecte o mesmo número de telefone em dois celulares.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani





