X deve remover manchetes de artigos de notícias compartilhados no app

A rede social X (ex-Twitter) planeja mudar a forma como artigos de notícias aparecem na plataforma, excluindo manchetes e textos nas miniaturas de imagens dos endereços externos, segundo informações publicadas pela revista Fortune na segunda-feira, 21.

A mudança significa que qualquer pessoa que compartilhe um link no X precisaria adicionar manualmente seu próprio texto. Caso contrário, a publicação vai exibir apenas uma imagem sem nenhum contexto além do link. Ainda não há previsões para o lançamento da novidade.

De acordo com uma fonte familiarizada com o assunto da Fortune, o responsável por incentivar diretamente essa mudança no X seria o proprietário Elon Musk. O principal objetivo seria reduzir o tamanho dos tuítes, permitindo que um maior número de postagens apareça na área visível da interface.

Musk também acredita que essa alteração vai ajudar a conter práticas sensacionalistas, conforme relatado pela fonte da revista.

“É uma iniciativa que Elon deseja. Houve resistência por parte dos anunciantes, que não aprovaram, mas o processo está em andamento”, informou a fonte, acrescentando que Musk está convencido de que os artigos ocupam espaço excessivo na linha do tempo.

Musk está incentivando em mudanças no X Foto: Jonathan Brady/ AP

Na segunda-feira 21, Musk escreveu: “Se você é um jornalista que deseja mais liberdade para escrever e uma renda maior, publique diretamente nesta plataforma!”.

Elon Musk concluiu a aquisição do X (na época, o Twitter) em novembro de 2022 e realizou diversas alterações no aplicativo que não agradaram o público em geral. A mudança mais impactante foi a mudança de nome e logo para X.

