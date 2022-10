Apple lança novo iPad Pro com ‘chip monstro’ por até R$ 28,5 mil; veja novidades

A Apple anunciou nesta terça-feira, 18, a nova linha de iPad Pro, os primeiros com o chip M2, um dos mais potentes já produzido pela empresa, e um novo modelo de entrada “tradicional”. Sem evento, a companhia divulgou os modelos por meio de um comunicado para a imprensa e com atualização de produtos no site. A novidade já havia sido adiantada por Mark Gurman, especialista em Apple da Bloomberg. Os modelos chegam ao Brasil por até R$ 28,5 mil, mas ainda não há data para início das vendas.

O grande diferencial dos aparelhos é a inclusão do chip M2, segunda geração do processador próprio da Apple, que foi apresentado em junho no novo MacBook Air. Com tecnologia de 5 nanômetros, o M2 tem 20 bilhões de transistores (25% mais do que o M1), aprimora a economia de energia e capacidade de processamento da máquina, aumentando sua potência.

Segundo a Apple, o novo chip tem CPU 18% mais rápida e processamento gráfico 35% mais potente do que o M1 — além disso, ele usa somente 25% da energia de rivais com o mesmo número de núcleos em CPU.

Na versão Pro, foram lançados dispositivos com tela de 11 e 12,9 polegadas, os mesmos tamanhos já existentes na família, com opções de 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1T e 2T de armazenamento e nas cores cinza e prata.

Também foi lançada a segunda geração da Apple Pencil, caneta inteligente adaptada para a utilização no iPad. O equipamento é vendido separadamente e custa R$ 1.515.

iPad 10ª geração

A Apple também apresentou uma versão “tradicional” do iPad, com melhorias nas câmeras e sem o botão físico na parte frontal da tela — o que significa uma tela inteira com bordas mais finas e nos padrões dos modelos mais novos lançados pela californiana. O iPad de 10ª geração chega com câmera grande angular de 12 megapixels (MP) — a versão anterior possuía uma lente menor de 8 MP.

Uma das novidades é a porta USB-C, que substitui a entrada lightning, padrão da Apple até então. A medida deve antecipar a transição dos aparelhos da empresa para o USB-C - a Apple está na mira de reguladores europeus para incluir conectores universais na indústria e abandonar sistemas proprietários.

No desempenho, o novo iPad chega com processador A14 Bionic, o mesmo presente no iPhone 12 e no iPad Air, lançado em 2020. Os dispositivos também foram apresentados com tela de 10,9 polegadas com display de retina e em quatro novas cores: azul, rosa, amarelo e prata.

Por aqui, o iPad de 10ª geração chega com compatibilidade à rede 5G, com opções de 64 GB e 256 GB, e vai custar até R$ 8,5 mil. Porém, não há data para o início das vendas.

iPad 10ª geração chega com quatro novas cores

Reajuste nos preços

Os preços dos iPads antigos na loja da Apple também tiveram reajuste com a chegada de novos membros da família. Em agosto deste ano, os modelos já haviam sofrido uma alta, por conta da inflação, em que os cinco modelos de iPad à venda tiveram reajuste de 5,5%.

Agora, os preços sofrem uma leve queda em relação aos lançamentos do meio do ano. Em agosto, o tablet mais básico disponível na loja, o iPad de 9.ª geração (com leitor de digital, bordas na tela e armazenamento de 64 GB) custava R$ 4 mil — agora, o mesmo aparelho sai por R$ 3,9 mil e continua na prateleira da loja oficial.

Apple TV 4K

Também nesta terça-feira, a companhia anunciou a nova geração da Apple TV 4K, aparelho de conexão de TV e streaming da marca. O dispositivo tem suporte ao sistema Dolby Atmos de som, além de imagem HDR10+ e integração com outros aparelhos da empresa.

“A Apple TV 4K é a melhor maneira de os usuários da Apple aproveitarem seu entretenimento favorito na maior tela da casa, e agora está mais poderoso do que nunca”, disse Bob Borchers, vice-presidente de marketing mundial de produtos da Apple.

O box de TV também ganhou melhorias na capacidade de processamento e foi equipado com o chip A15 Bionic, lançado pela Apple em 2021. Segundo a empresa, o novo processador permite que o desempenho da CPU seja até 50% mais rápido do que a geração anterior, e que a GPU tenha até 30% mais velocidade que o aparelho anterior.

O Apple TV 4K chega nas versões Wi-Fi, com 64 GB de armazenamento, por R$ 1,5 mil, e na opção Wi-Fi com conexão móvel, de 128 GB de armazenamento, por R$ 1,7 mil. O equipamento ainda não tem data para começar a ser vendido no Brasil.

