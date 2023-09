Novo iPhone poderá capturar ‘fotos 3D’ para os óculos Vision Pro, da Apple

O novo iPhone pode permitir a captura de “fotos espaciais” para serem exibidas nos óculos de realidade virtual Vision Pro, revelados em junho passado pela Apple e com previsão de chegar ao mercado no primeiro trimestre de 2024. Ainda que se trate de um rumor do mercado, essas informações foram reveladas na rede social chinesa Weibo por um usuário com conhecimento da cadeia de produção da marca americana, segundo apontou o site MacRumours nesta segunda-feira, 4.

As fotos espaciais são um dos recursos inéditos que devem chegar ao Vision Pro. Nos óculos da Apple, conteúdos multimídia podem ter maior imersão e interatividade, causando a sensação de que aquela imagem não é bidimensional, e sim tridimensional. A novidade faz parte do pacote de “computação espacial”, nome batizado pela empresa para designar as realidades virtual e aumentada.

Para ajudar a popularizar esse recurso, a Apple deve permitir que as câmeras dos modelos de última geração do iPhone consigam realizar essa captura. Segundo o usuário no Weibo, isso deve “levar o mercado a repensar como as fotos e vídeos de um smartphone devem ser capturadas”, escreveu.

A tecnologia para isso pode incluir as três câmeras traseiras do iPhone, que incluem lentes teleobjetiva e grande-angular, além da LiDAR, sensor de profundidade. A inclusão de mais novidades, no entanto, não está prevista neste momento, diz o usuário.

Possivelmente exclusivo aos smartphones de última geração, não se sabe se o recurso de captura de fotos espaciais deve aparecer na próxima geração, esperada para ser revelada na semana que vem, ou na família de 2024. Informalmente, diz-se que esse smartphone deve ser chamado de iPhone Ultra.

Na próxima terça-feira, dia 12, a Apple deve apresentar o próximo iPhone, batizado informalmente de iPhone 15. O evento, que será na sede da empresa, em Cupertino, será transmitido online ao vivo às 14 horas do horário de Brasília.