Preços de iPhone caem às vésperas de lançamento de novo modelo

Na próxima terça-feira, 12, a Apple vai apresentar seu novo modelo de celular: o iPhone 15, que chega com expectativas de ser um aparelho com câmeras mais potentes e tela com o maior aproveitamento dos últimos anos. Com isso, algumas varejistas já adiantam o “boom” do evento e oferecem descontos em modelos da geração passada, o iPhone 14, e em alguns outros dispositivos de anos anteriores.

A loja da Apple, porém, não teve mudança nos valores dos aparelhos vendidos por lá. O site, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, costuma receber atualizações de preços no mesmo dia do evento, quando os novos smartphones são lançados — na ocasião, a empresa também renova o catálogo e retira alguns dos modelos de venda.

Até o momento, é possível comprar pelo site oficial os quatro modelos de iPhone 14 — Pro Max, Pro, Plus e a versão tradicional —, além do iPhone 13 e do iPhone SE. Para os modelos do ano passado, o preço começa em R$ 7,6 mil. Já o iPhone 13 sai a partir de R$ 5,6 mil na versão mini e o iPhone 12, no mesmo modelo pequeno, fica por R$ 5,7 mil. O iPhone SE, conhecido por ser a opção “baratinha” da marca, começa em R$ 4,3 mil.

Em lojas de varejo, porém, é possível encontrar promoções desde o final desta semana. Muitos dos descontos estão atrelados à ação chamada “Semana do Cliente” que ocorre anualmente entre a segunda e terceira semana de setembro — assim, não é possível atrelar a baixa de preços exclusivamente ao lançamento da nova geração, mas é um incentivo para que fãs da marca possam adquirir os aparelhos por um preço mais em conta.

Na Fast Shop, uma das revendedoras de produtos da Apple no Brasil, os descontos em relação ao site da marca ficam em torno dos R$ 2 mil. Para um iPhone 14, na versão tradicional, com 128 GB, por exemplo, o preço cai de R$ 7,6 mil (valor do site da Apple) e vai para R$ 5,1 mil. Em um modelo mais avançado, como o iPhone 14 Pro Max de 128 GB, o valor passa de R$ 10,5 mil para R$ R$7,96 mil.

O iPhone 14 foi lançado em setembro do ano passado Foto: Thomas Peter/Reuters

Nas Casas Bahia, outra varejista famosa, o preço do iPhone 14 Pro de 256 GB fica em torno de R$ 7,7 mil, valor que a própria loja afirma estar 17% mais barato em relação ao seu valor usual, R$ 9,3 mil. No site da Apple, o mesmo aparelho sai por R$ 10,5 mil. Já em um modelo um pouco mais antigo, o iPhone 13 de 128 GB sai por cerca de R$ 4,5 mil, enquanto no site da Apple o mesmo smartphone fica por R$ 6,5 mil.

O Magalu, que também está trabalhando com descontos por ocasião do aniversário da loja, traz um desconto semelhante ao da Fast Shop no iPhone 14. O modelo com 128 GB sai por R$ R$ 5.532 (ante os R$ 7,6 mil da Apple). O iPhone 13, também com armazenamento de 128 GB pode ser encontrado por R$ 4.554.

Os preços foram comparados em relação aos anúncios dos sites e à loja da Apple. As varejistas são conhecidas por adotar um valor ligeiramente menor do que as lojas oficiais após os lançamentos dos smartphones. Ainda não é possível saber se os mesmos aparelhos terão mais algum desconto depois que o iPhone 15 chegar às lojas.

O iPhone 15 deve ser apresentado nesta terça-feira, 12, em um evento na sede da Apple, na Califórnia. O Estadão vai acompanhar o lançamento em tempo real.