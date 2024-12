ChatGPT vai ter novo plano mais caro para usuários avançados; veja preço

Até aqui, no entanto, a OpenAI disponibilizava a versão “preview” e a versão padrão do novo modelo, que foram apresentadas em setembro. Agora, no plano ChatGPT Pro, está disponível também o o1 Pro, que usa ainda mais poder computacional para “pensar” as respostas. “Alguns usuários precisam de mais pode computacional que US$ 20 podem pagar”, afirmou Sam Altman na apresentação, citando o valor atual da versão paga do chatbot.

O plano mais barato continua a existir, no entanto, a assinatura mais cara dará também acesso ilimitado aos modelos OpenAI o1, o1-mini, GPT-4o e Advanced Voice (que permite conversar com o sistema)