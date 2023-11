China lança internet mais rápida do mundo; conheça

A China anunciou o lançamento do serviço de internet que promete ser o mais rápido do mundo, capaz de transmitir dados a uma velocidade de 1,2 terabits por segundo. A rede tem mais de 3 mil quilômetros de cabeamento de fibra ótica, que liga Pequim às cidades de Wuhan e Guangzhou, no centro e no sudeste do país, respectivamente.

O serviço foi desenvolvido em uma colaboração entre a Universidade de Tsinghua, a China Mobile, a Huawei Technologies e a Cernet Corporation. A internet foi testada durante mais de quatro meses e lançada oficialmente na última segunda-feira, 13. “Desde a sua operação experimental em 31 de julho deste ano, o backbone tem funcionado de forma estável e confiável, passando com sucesso em vários testes”, disse a universidade em comunicado.

O lançamento do serviço supera as previsões dos especialistas, que estimaram que redes de internet de ultra-alta velocidade de 1 terabit por segundo só apareceriam por volta de 2025.

A rede é operada com “base nas principais tecnologias de propriedade nacional da China”, de acordo com os criadores da rede, afirmando que tanto o software quanto o hardware desta internet são fabricados internamente.

Serviço, que está ativo por meio de testes desde julho, é capaz de transmitir dados a uma velocidade de 1,2 terabits por segundo. Foto: WANG ZHAO / AFP

O líder do projeto, Wu Jianping, da Academia Chinesa de Engenharia, garantiu à imprensa local que a linha super-rápida “não é apenas uma operação bem-sucedida”, mas também dá à China a “tecnologia avançada para construir uma internet ainda mais rápida”.