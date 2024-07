Ministério dos Esportes faz postagem racista sobre barco do Brasil nas Olimpíadas e apaga depois

BRASÍLIA - O perfil oficial do Ministério dos Esportes fez uma postagem racista em alusão ao transporte que levou atletas brasileiros na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. A pasta publicou a foto de um chipanzé segurando o volante de um barco com a legenda: “Todo mundo aguardando o nosso barco”. O ministério apagou a publicação em seguida e pediu o desligamento imediato do autor.

Ministério dos Esportes fez publicação com teor racista em alusão à cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris Foto: @EsporteGovBr via X (antigo Twitter)

PUBLICIDADE Em nota enviada ao Estadão, o Ministério dos Esportes afirmou que julga “inadmissível” a postagem de cunho racista e que abriu um processo administrativo disciplinar para apurar responsabilidades. “Reafirmamos que a mesma atitude será tomada com todos que incorrerem neste erro. Nosso compromisso inabalável no combate ao racismo e a qualquer forma de preconceito. O Ministério está implementando medidas rigorosas para garantir que nossa comunicação institucional seja sempre guiada por princípios de respeito, inclusão e diversidade”, afirmou a publicação.

Após a divulgação da postagem, parlamentares de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticaram o ministério. O deputado federal Luiz Lima (PL-RJ) cobrou a responsabilização dos autores da publicação.

“Inacreditável essas coisas acontecerem no governo do amor. Que vergonha, que sejam punidos os responsáveis por essa palhaçada!”, afirmou Lima.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou a situação, questionando quais seriam as consequências políticas se a publicação tivesse sido feita durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Leia a nota do Ministério dos Esportes na íntegra

“Ao identificar o post, o Ministério do Esporte solicitou imediato desligamento do responsável pela publicação, e abriu um processo administrativo disciplinar para apurar responsabilidades, uma vez que julga inadmissível tal fato.

Reafirmamos que a mesma atitude será tomada com todos que incorrerem neste erro. Nosso compromisso inabalável no combate ao racismo e a qualquer forma de preconceito. O Ministério está implementando medidas rigorosas para garantir que nossa comunicação institucional seja sempre guiada por princípios de respeito, inclusão e diversidade.

Estamos revisando nossos processos internos e oferecendo treinamento contínuo a nossa equipe para garantir que todas as nossas comunicações futuras reflitam nosso compromisso com a justiça social e a igualdade”