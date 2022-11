Creditas amplia portfólio e passa a oferecer seguro de vida, de saúde e odontológico

Publicidade

A carteira de benefícios da Creditas, startup brasileira de crédito, agora inclui a oferta de seguro de saúde, odontológico e de vida. A ampliação vem um ano depois da aquisição da Minutos Seguros, corretora online que será responsável pela execução dos serviços. Hoje, a empresa conta com mais de dois mil grupos econômicos como clientes e, em uma estimativa interna, contabiliza aproximadamente um milhão de pessoas alcançadas pelos serviços prestados até então.

“Acaba sendo uma porta de entrada para que a gente consiga servir ainda mais RHs e ainda mais pessoas”, afirma ao Estadão Fernanda Zanetti, vice-presidente da Creditas Benefícios. Segundo dados da pesquisa da própria empresa, 63% dos trabalhadores com CLT no Brasil procuram por seguro ou plano de saúde. Em segundo lugar, está a busca por plano odontológico, com 45% de funcionários interessados. De acordo com a vice-presidente, a decisão da Creditas de incluir esses produtos em seu portfólio surgiu a partir desse resultado.

Leia também Creditas levanta mais US$ 50 milhões e anuncia duas aquisições

Um dos objetivos da Creditas Benefícios, de acordo com a executiva, é centralizar esses serviços em um só lugar. A ampla carteira de serviços corporativos da startup oferece produtos focados no bem-estar, na saúde e na educação financeira dos trabalhadores. É uma dor muito grande do RH ter que gerir uma série de diferentes fornecedores para cada um dos itens. Então a nossa proposta vem pra trazer essa simplificação”, diz Zanetti.

Esse tipo de produto centralizado tem virado uma especialidade da startup fundada em 2012. Além dos novos seguros, a Creditas também oferece um cartão multi benefícios que congrega serviços como vale-alimentação, vale-transporte e demais serviços em um saldo único.