Ingrid Barth é eleita presidente da Associação Brasileira de Startups, primeira mulher no cargo 

A empresária Ingrid Barth foi eleita presidente da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) e se tornou a primeira mulher a ocupar esse cargo na organização. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 18, durante o último dia da Case 2022, maior conferência latinoamericana de startups e empreendedorismo e que ocorre em São Paulo. A posse ocorrerá no dia 1.º de janeiro de 2023.

Ingrid é fundadora do primeiro banco digital focado em startups, a fintech Linker, onde atua como chefe de operações (COO). Com experiência em coordenação de operações de crédito e negociações contratuais relacionadas a operações cross-border de derivativos e empréstimos, a nova presidente comenta sobre o otimismo com a diversidade no mercado.

“Isso nos dará oportunidade de dar um sinal claro que não apenas a associação, mas também o mercado, estão caminhando para um ambiente mais diverso. Ainda temos muitos desafios e projetos pela frente, mas estou muito otimista, porque sei que o Brasil está fazendo um trabalho excelente com relação ao empreendedorismo e ao ecossistema de inovação, que precisa ser continuado e amplamente divulgado no mundo”, diz Ingrid em nota.

A definição da troca de gestão ocorreu na Assembleia Geral Ordinária, realizada no último dia 11 de novembro, junto aos associados da ABStartups. Ingrid substitui Felipe Matos, colunista do Estadão e que passa a atuar como vice-presidente, enquanto Cristiano Fernandes de Freitas, sócio da Syhus Contabilidade, segue como diretor financeiro da instituição.