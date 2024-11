One UI 7.0: Samsung deve lançar versão de testes da nova interface de celulares em breve; veja data

A Samsung está se preparando para lançar a versão pública de testes da One UI 7.0, a próxima geração de sua interface para dispositivos móveis. Os rumores que passaram a circular no final de semana dão conta de qye empresa deve liberar o software para a linha Galaxy S24 em 17 de novembro, inicialmente na Coreia do Sul, com expansão para outros países, como Alemanha, China, Índia, Estados Unidos e Reino Unido, em breve.

Enquanto a versão beta deve ser lançada nas próximas semanas, a versão oficial está prevista para janeiro de 2025, com o lançamento da próxima família de smartphones topo de linha da Samsung.

A One UI 7.0 marca uma mudança no cronograma de lançamento e testes de software da Samsung. Diferentemente do que acontecia no passado, a Samsung costumava testar a One UI publicamente no terceiro trimestre de cada ano e liberar a versão estável no final do ano. A empresa sul-coreana não comenta rumores e, por isso, não se pronunciou sobre o lançamento da beta e da versão oficial.

Novidades e compatibilidade da One UI 7.0

A One UI 7.0 trará uma série de novidades e melhorias para os dispositivos Galaxy. A interface terá um design repaginado, com novos ícones, animações e opções de personalização. Os ícones dos aplicativos nativos da Samsung, como Telefone, Samsung Internet e Calculadora, serão redesenhados com cores mais vivas e gradientes. As notificações também terão um novo formato e o sistema trará novos atalhos gestuais para acessar o painel de controle e os avisos dos aplicativos. A interface também integrará mais recursos de inteligência artificial (IA), como a capacidade de resolver problemas matemáticos com o Circle to Search e resumir notificações em um texto menor (recurso semelhante ao utilizado na Apple Intelligence). Além disso, a atualização trará novos comandos de controle parental, permitindo que os pais bloqueiem sites e aplicativos, definam limites de tempo de uso e monitorem a localização de seus filhos. A One UI 7.0 incluirá ainda, novos efeitos e recursos para a câmera, como a capacidade de remodelar retratos usando IA e o AI Zoom, que captura fotos com zoom mais nítidas, mesmo em 100x.

A One UI 7.0 será baseada no Android 15, trazendo recursos como o envio de mensagens via satélite, a gravação de parte da tela e a opção de abrir pares de aplicativos em dispositivos dobráveis ou tablets.

A Samsung ainda não divulgou a lista oficial de dispositivos compatíveis com a One UI 7.0, mas é provável que a atualização chegue aos seguintes modelos: Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra; Galaxy S23, S23+, S23 Ultra e S23 FE; Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra; Galaxy S21, S21+, S21 Ultra e S21 FE; Galaxy Z Fold 3, 4, 5 e 6; Galaxy Z Flip 3, 4, 5 e 6; Galaxy A53, A54 e A55; Galaxy A33, A34 e A35; Galaxy A23, A24 e A25; Galaxy A14 e A15; Galaxy M53, M54 e M55; Galaxy M33, M34 e M35; Galaxy M15; Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra e S9 FE+; Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra.