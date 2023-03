Startup Gupy faz aquisição da Pulses em 3.ª compra após aporte de US$ 92 milhões

A Gupy, startup de soluções para os departamentos de Recursos Humanos das empresas, anuncia nesta terça-feira, 28, a aquisição da startup Pulses, plataforma de gestão especializada em cultura organizacional. A compra, cujo valor não foi revelado, é a terceira da Gupy, que nos últimos meses adquiriu a rival Kenoby e Niduu após levantar US$ 92 milhões em janeiro de 2022.

Mais conhecida pela plataforma de recrutamento digital de funcionários, a Gupy afirma que a compra da Pulses vem como uma resposta às demandas do mercado de trabalho, que busca maneiras de tornar os colaboradores mais engajados com a empresa, evitando debandada de talentos, melhorando a eficiência das equipes e aumentando a rentabilidade do negócio.

“Já éramos clientes da Pulses há dois anos e viemos nos aproximando dos fundadores nesse período”, conta Mariana Dias, presidente executiva e cofundadora da Gupy — daí a escolha por adquirir a startup, e não criar um produto similar para concorrer no mercado, o que demandaria tempo. “Foi uma aquisição que partiu do nosso uso do serviço, ao contrário das compras anteriores feitas pela Gupy.”

A Pulses nasceu em 2016, com foco em gestão de pessoas. A startup permite que, por meio de plataforma, líderes façam a gestão das equipes, que podem responder a questionários anônimos. Com os dados, os gestores podem entender o momento dos times e fazer ajustes, procurando manter o engajamento e cultura organizacional. Os números da startup apontam que o serviço pode reduzir em até 24% a debandada de talentos e aumentar a produtividade dos funcionários em 17%.

Por conhecer o produto a fundo antes de realizar a compra, Mariana Dias afirma que a Gupy já sabe onde melhorar a plataforma e que aperfeiçoamentos e novidades devem continuar chegando ao serviço da Pulses. “Ao usar a solução, já tínhamos várias ideias que poderíamos melhorar”, diz a CEO. “Com a aquisição, vamos investir pesado para aumentar tecnologia na Pulses, porque vemos espaço para muito mais inovação.”

Mariana Dias é presidente executiva da Gupy, e Cesar Nanci é CEO da Pulses Foto: Felipe Max/Gupy

Hoje, a Pulses possui mil clientes, que incluem o Grupo Energisa. A ideia da Gupy é integrar o serviço o mais rápido possível às outras soluções da casa, que incluem a plataforma de recrutamento, admissão digital e educação corporativa.

Atualmente, a Gupy possui mais de 3 mil clientes, entre eles médias e grandes empresas, como a operadora Vivo, Unimed, Embraer e as startups Petlove e Loft, entre outros.