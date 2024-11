Testamos a nova busca do ChatGPT, que assusta o Google; veja resultados

A OpenAI lançou nesta quinta-feira, 31, o SearchGPT, uma função de busca integrada ao ChatGPT que promete concorrer de maneira direta com outros buscadores, como o Google. A ferramenta combina a interação em linguagem natural com a capacidade de buscar e processar dados da web em tempo real. A novidade, que integra o mecanismo de busca à interface do chatbot, permite o acesso a links para as fontes utilizadas pela IA, algo que não ocorria anteriormente.

PUBLICIDADE A capacidade de acessar informações atualizadas da web é essencial para prevenir “alucinações”, que são comuns em modelos de linguagem treinados com dados limitados. Ao acessar a internet em tempo real, o SearchGPT pode fornecer respostas mais precisas e confiáveis, reduzindo o risco de gerar informações falsas ou enganosas. Antes do lançamento da ferramenta, o chatbot era treinado com dados em períodos específicos de tempo - a primeira IA do ChatGPT, o GPT-3.5, era treinado com dados até fevereiro de 2021. Diferentemente dos buscadores tradicionais, que exibem uma lista de links como resultado de uma pesquisa, o SearchGPT organiza e interpreta as informações encontradas na web, fornecendo respostas diretas, contextualizadas e complementadas por links para as fontes originais. A funcionalidade permite que os usuários verifiquem a veracidade das informações, além de contribuir para a transparência e a confiabilidade da ferramenta.

O que tem de diferente?

OpenAI busca expandir os usos do ChatGPT para competir com os buscadores da web Foto: lilgrapher/Adobe Stock

O SearchGPT apresenta algumas claras vantagens em relação a outros buscadores e assistentes de IA. A interface é mais limpa e suas respostas, mais diretas, sem a presença de links patrocinados e outros elementos que podem distrair o usuário, uma das principais características do Google, principal concorrente. Comparado ao Gemini por exemplo, a ferramenta consegue acessar dados mais atualizados, o que lhe permite fornecer respostas mais precisas e relevantes sobre eventos recentes. Além disso, o SearchGPT apresenta um menor risco de “alucinações”, ou seja, a geração de respostas falsas ou enganosas.

Em relação ao Copilot, inteligência artificial da Microsoft, o SearchGPT também se destaca por sua capacidade de acessar informações mais recentes e por fornecer respostas mais precisas, com menor risco de alucinações. Em testes feitos pelo Estadão, o Copilot demonstrou limitações ao responder sobre o segundo turno das eleições municipais, por exemplo, utilizando links desatualizados.

Já para a Meta AI a questão é ainda mais complicada. A ferramenta que está presente em todos os aplicativos da gigante demonstra estar bem atrás do SearchGPT e das outras inteligências artificiais, apresentando erros graves e apresentando informações imprecisas. Um dos motivos para isso é a falta de informações recentes, o que acaba dificultando seu funcionamento e causando as famosas “alucinações”.

Mas será que tudo são flores? Para avaliar o desempenho do SearchGPT, a reportagem realizou uma série de testes com diferentes tipos de perguntas e solicitações. Os resultados foram promissores, com a ferramenta demonstrando capacidade de responder a perguntas complexas e fornecer informações atualizadas sobre diversos temas. Mas a performance não foi perfeita, e ocorreram erros.

Futebol

No primeiro teste, o SearchGPT foi questionado sobre o resultado do jogo entre Racing e Corinthians pela Copa Sul-Americana que ocorreu nesta quinta, 31. Além disso, também foi perguntado sobre quem fará a final da competição. A ferramenta não apenas forneceu o placar correto, como também detalhou o contexto da partida, mencionando os autores dos gols e o impacto do resultado na competição. Além disso, o apresentou informações sobre os próximos jogos e a final do torneio demonstrando precisão na busca por informações esportivas, consultando fontes confiáveis e atualizadas.

Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana diante do Racing e agora terá de concentrar todas as forças no Brasileirão; IA foi correta em acertar o resultado da partida e quando será a final da competição Foto: Juan Mabromata/JUAN MABROMATA

Prompt: Qual foi o resultado entre Racing e Corinthians? Quem está na final da Sul-Americana?

ChatGPT: O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana após perder para o Racing por 2 a 1 no jogo de volta das semifinais, realizado em 31 de outubro de 2024, no Estádio El Cilindro, na Argentina. O Corinthians abriu o placar com gol de Yuri Alberto, mas sofreu a virada com dois gols de Quintero. Com esse resultado, o Racing avançou para a final da competição e enfrentará o Cruzeiro, que eliminou o Lanús na outra semifinal. A decisão será no dia 23 de novembro de 2024, no Estádio General Pablo Rojas, conhecido como “La Nueva Olla”, em Assunção, Paraguai.

O segundo teste desafiou o SearchGPT a fornecer informações sobre a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. A ferramenta identificou corretamente o líder do campeonato e sua pontuação, mas errou ao listar os próximos jogos do time, “alucinando” e criando jogos e datas inexistentes para o Botafogo, atual primeiro colocado da competição. O correto seria apontar que as próximas partidas do time seriam contra Vasco (5 de novembro) , Cuiabá (9 de novembro), Atlético-MG (20 de novembro), Vitória (24 de novembro), Palmeiras (1 de dezembro), Internacional (4 de dezembro) e São Paulo (8 de dezembro). Dessa forma, além de ter errado os confrontos, a busca diminuiu o número de jogos e ainda errou as datas.

Atual líder do Brasileirão, Botafogo também está na final da Libertadores; SearchGPT não conseguiu informar quais os próximos jogos da equipe com precisão Foto: Eitan Abramovich/EITAN ABRAMOVICH

Prompt: Quem é o líder do Campeonato Brasileiro, qual a pontuação e quais os próximos jogos?

ChatGPT: O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro Série A de 2024 com 64 pontos em 31 jogos, resultando em um aproveitamento de 68%.

Próximos jogos do Botafogo:

6 de novembro de 2024: Botafogo vs. Vasco da Gama

13 de novembro de 2024: Palmeiras vs. Botafogo

20 de novembro de 2024: Botafogo vs. São Paulo

30 de novembro de 2024: Internacional vs. Botafogo

4 de dezembro de 2024: Botafogo vs. São Paulo

8 de dezembro de 2024: Palmeiras vs. Botafogo

Eleições

No teste conduzido para avaliar a precisão da ferramenta ao responder sobre eleições, o modelo de inteligência artificial demonstrou um nível impressionante de exatidão ao abordar as eleições municipais de São Paulo, incluindo até um dos motivos pelos quais o atual prefeito Ricardo Nunes foi reeleito. Os resultados fornecidos mostraram a capacidade do modelo de fornecer informações precisas e atualizadas também sobre eventos eleitorais, algo que outras IAs não conseguiram, como o Gemini (não fala sobre eleições ou política) e o Copilot (não possui dados atualizados sobre o assunto).

Inteligência artificial foi precisa ao acertar o resultado das eleições Foto: Taba Benedicto/Estadão

Em resposta a pergunta, a IA afirmou que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi reeleito, vencendo o candidato Guilherme Boulos (PSOL) com 59,35% dos votos válidos, enquanto o psolista obteve 40,65%. Segundo a ferramenta o apoio do governador Tarcísio de Freitas foi crucial para o sucesso de Nunes.

Prompt: Quem venceu as eleições municipais em São Paulo?

ChatGPT: Nas eleições municipais de São Paulo realizadas em 27 de outubro de 2024, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi reeleito, derrotando o candidato Guilherme Boulos (PSOL). Nunes obteve 59,35% dos votos válidos, enquanto Boulos alcançou 40,65%. A vitória de Nunes foi apoiada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e é vista como um indicativo de uma tendência conservadora no eleitorado brasileiro.

Ao ser questionado sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos, o ChatGPT apresentou detalhes relevantes sobre o cenário eleitoral. A eleição, marcada para 5 de novembro de 2024, traz como principais candidatos Kamala Harris, vice-presidente e candidata pelo Partido Democrata após a desistência de Joe Biden, e Donald Trump, ex-presidente e representante do Partido Republicano.

Ferramenta demonstrou conhecer sobre o cenário político americano Foto: Stephanie Scarbrough/AP e Angela

O ChatGPT ressaltou a proximidade das intenções de voto, referindo-se a uma pesquisa do New York Times/Siena College que aponta um empate técnico com 48% das intenções de voto para cada candidato. O modelo observou, ainda, que o sistema do Colégio Eleitoral será determinante para o resultado final, destacando a importância dos estados-chave na definição do próximo presidente dos EUA.

Prompt: Quando serão as eleições americanas, quem está concorrendo e o que as pesquisas apontam?

ChatGPT: As eleições presidenciais dos Estados Unidos estão marcadas para 5 de novembro de 2024.

Os principais candidatos são:

Kamala Harris (Partido Democrata), atual vice-presidente dos EUA, que assumiu a candidatura após a desistência de Joe Biden.

Donald Trump (Partido Republicano), ex-presidente que busca um segundo mandato não consecutivo.

As pesquisas de intenção de voto indicam uma disputa acirrada entre os dois candidatos. Por exemplo, uma pesquisa do New York Times/Siena College divulgada em 25 de outubro mostra ambos com 48% das intenções de voto, caracterizando um empate técnico. Outras pesquisas também refletem essa proximidade, com variações dentro da margem de erro.

É importante notar que, nos Estados Unidos, o presidente é eleito pelo Colégio Eleitoral, composto por delegados de cada estado. Portanto, além do voto popular, o desempenho dos candidatos nos estados-chave será decisivo para o resultado final.

Buscas nem tanto atualizadas (e com alucinações)

Nos dois últimos testes, a busca foi feita com a intenção de avaliar o quanto a inteligência artificial consegue ler, interpretar dados e mantê-los atualizados. Ao ser perguntada sobre matérias jornalística desta sexta, 1, sobre Agentes de IA, a ferramenta não conseguiu encontrar nenhum correspondente, enviando, inclusive, matérias sobre o tema de dias anteriores e outra sem nenhuma relação com o tema publicada nesta sexta. O SearchGPT não conseguiu encontrar o verdadeiro objetivo do teste que era a matéria publicada hoje pelo Estadão sobre o que são agentes de IA, que inauguram nova fase da inteligência artificial.

Inteligência artificial não conseguiu encontrar o material mais recente sobre o assunto Foto: Arquivo pessoal/Guilherme Nannini

O último teste foi um dos mais preocupantes. Ao realizar um Egosearch (ato de buscar o próprio nome em mecanismos de busca da internet para ver o que aparece sobre si) a inteligência artificial não só errou o lugar onde trabalho atualmente como apresentou informações falsas e sem embasamento de temas que não foram abordados por mim em nenhum momento da carreira. A ferramenta entendeu, pelas pesquisas previamente feitas que haveria alguma relação entre o trabalho jornalístico e os temas buscados como a eleição em São Paulo.

Ferramenta falhou ao não dizer corretamente o veículo onde trabalho atualmente Foto: Arquivo pessoal/Guilherme Nannini

Foi necessário explicar a inteligência artificial qual era o meu atual veículo e que jamais havia feito matérias a respeito das eleições municipais de 2024 e do caso Marielle Franco. Pela primeira vez a IA alucinou e não apontou nenhum link que confirmasse a atuação em matérias relacionadas a esses temas, o que pode explicar o porquê da falha, mesmo que não tivesse relação com o meu trabalho.

Usar ou não usar? Eis a questão

SearchGPT pode ser muito útil para pesquisas mais complexas e com muitas perguntas, podendo ser mais direta do que o Google, por exemplo Foto: Timon/Adobe Stoc

Os testes com o SearchGPT revelam uma ferramenta com grande potencial para transformar a maneira como buscamos informações online. A capacidade de fornecer respostas completas, contextualizadas e precisas em diversas áreas do conhecimento é um avanço significativo em relação aos mecanismos de busca tradicionais. No entanto, a inteligência artificial ainda precisa superar desafios como a atualização em tempo real de informações dinâmicas e não permitir que “alucinações” apareçam com frequência.

É importante ressaltar que a busca na web com IA ainda é uma tecnologia em desenvolvimento, e que o SearchGPT, assim como outras ferramentas de IA, pode apresentar limitações e vieses. É importante que os usuários estejam cientes dessas limitações e utilizem a ferramenta de forma crítica e consciente, sempre verificando a veracidade das informações e buscando diferentes fontes para complementar sua pesquisa. No entanto, a ferramenta têm um grande potencial de mudar a forma como se busca e acessa informações na internet, tornando a busca mais intuitiva, eficiente e personalizada.

Disponibilidade e acesso

A busca na web do ChatGPT está disponível em todas as plataformas onde a IA generativa está presente, incluindo a versão web, os aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e os aplicativos para desktop (Windows e macOS).

Inicialmente, o recurso será liberado para assinantes dos planos ChatGPT Plus e Team, além dos usuários que se inscreveram na lista de espera do SearchGPT (o nome da ferramenta na fase de testes). O plano do ChatGPT Plus custa US$ 20. Usuários dos planos Enterprise e Edu (Team) terão acesso à funcionalidade nas próximas semanas. O preço do Team varia entre US$35 e US$ 2000. Os usuários da versão gratuita do ChatGPT poderão utilizar a busca na web nos próximos meses.