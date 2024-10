WhatsApp: ‘stories’ agora terá menções secretas e curtidas privadas; veja como funciona

O WhatsApp anunciou mudanças no recurso Status, que permitem aos usuários fazer menções privadas a contatos específicos e reagir às publicações com emojis. As novidades já começaram a ser liberadas para alguns usuários desde a última quinta-feira, 3, quando foram anunciadas as mudanças.

Principais novidades do WhatsApp

Whatsapp agora permite curtida no status do aplicativo Foto: Reprodução/Whatsapp

Agora as menções privadas permitem marcar contatos específicos em um Status, garantindo que eles sejam notificados sobre a publicação. Para mencionar alguém, basta digitar "@" seguido do nome do contato. A menção não será exibida publicamente no Status, apenas o contato mencionado receberá uma notificação privada. Usuários que forem mencionados em um Status poderão recompartilhá-lo com seus próprios contatos, mesmo que não sigam o autor original da publicação. De acordo com a empresa, a funcionalidade irá facilitar o compartilhamento de conteúdo relevante com um público específico, sem comprometer a privacidade do autor original.

Outra novidade que chega ao WhatsApp é a reação de um Status com qualquer emoji disponível no aplicativo, diferente dos oito que existem atualmente. Basta deslizar o dedo para cima na tela e escolher qual emoji enviar que a reação será exibida como um pequeno ícone na parte de baixo do app. A companhia também anunciou que está trabalhando em outras novidades para a função como a capacidade de compartilhar atualizações de texto e links.

O WhatsApp afirma que as novas funcionalidades foram desenvolvidas com foco na privacidade e segurança dos usuários com as reações e menções sendo privadas e criptografadas, permitindo controle sobre quem pode ver suas publicações e interagir com elas.

Sincronização de contatos entre dispositivos

WhatsApp é o aplicativo de comunicação mais utilizado no Brasil Foto: prima91/Adobe Stock

Outra funcionalidade em desenvolvimento, ainda sem data de lançamento prevista, é a sincronização de contatos entre dispositivos. Essa ferramenta permitirá que os usuários salvem seus contatos diretamente no perfil do WhatsApp e acessem a lista de qualquer dispositivo vinculado à sua conta.

A sincronização de contatos foi encontrada em desenvolvimento na versão beta do WhatsApp para Android 2.24.21.26 pelo site WaBetaInfo. A função, quando implementada, será opcional e utilizará pareamento protegido por criptografia para proteger os números de telefone de contatos que não estão presentes no mensageiro, ao mesmo tempo que permitirá o monitoramento de uso suspeito do recurso de backup.

Ao ativar a função, o aplicativo exibirá a seguinte mensagem: “Seus contatos serão salvos no WhatsApp. Eles serão automaticamente restaurados para sua conta WhatsApp, incluindo seus dispositivos vinculados, se você trocar de celular ou reinstalar o WhatsApp”.

No entanto, a sincronização de contatos terá algumas limitações. Não será possível, por exemplo, remover contatos específicos da sincronização entre dispositivos. Ao desativar o recurso, todos os contatos do dispositivo serão excluídos da sincronização.