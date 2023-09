Inteligência artificial: Coca-Cola lança refrigerante com sabor criado por IA

Sabor de “futuro”. Este é o gosto que a Coca-Cola propôs ao anunciar uma nova edição limitada do refrigerante, criada com ajuda de inteligência artificial. O produto estará disponível durante tempo limitado em países da América do Norte, da Europa e da África, além da China.

Segundo a empresa, a Coca‑Cola Y3000 Zero Sugar foi criada a partir de sugestões de como clientes imaginam o futuro. Essa perspectiva de fãs, que responderam ao pedido Coca-Cola em sua plataforma Creations, foi combinada com insights coletados com inteligência artificial, criando o novo sabor da edição. O gosto real da bebida é o já conhecido do refrigerante, mas com “toques futurísticos” não revelados, assim como em outras recentes edições limitadas lançadas.

“Nós esperamos que a Coca-Cola permaneça tão relevante e refrescante no ano 3000 como é hoje, então desafiamos a nos mesmos a explorar o conceito de como a Coca do futuro pode parecer - e que tipo de experiências uma Coca do futuro iria desbloquear?”, disse Oana Vlad, diretor-sênior de Estratégia Global da marca.

A versão sem açúcar do produto estará disponível por tempo limitado em mercados selecionados nos Estados Unidos, Canadá, China, Europa e África. Já a versão original da Coca‑Cola Y3000 poderá ser encontrada somente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Assim como sabor, identidade visual do refrigerante também foi elaborada com ajuda da IA, a partir de referências sobre como pode ser o futuro. Foto: Divulgação/Coca-Cola

A identidade visual do refrigerante também foi elaborada com ajuda da IA. O design apresenta uma paleta de cores em tons claros com violeta, magenta e ciano com uma base prateada. Na embalagem, os créditos à criadora — a IA — aparece.